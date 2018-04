Kate Middleton da a luz a su tercer hijo

Kate Middleton , la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra dio a luz este lunes un niño, tercer hijo de la pareja y quinto en la línea sucesoria al trono de Isabel II, anunció la Casa Real.

"Su Alteza Real la duquesa de Cambridge dio a luz sin problemas un hijo" anunció el palacio de Kensington en un comunicado, precisando que la madre y el niño están bien.

La duquesa ingresó este lunes por la mañana en un hospital de Londres. En ese momento, el palacio de Kensington anunció que "su Alteza Real la duquesa de Cambridge ingresó en el Hospital St. Mary, en Paddington, Londres, temprano esta mañana en la primera fase del parto".

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.