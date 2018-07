Kim Kardashian, demandada por plagio en su nueva fragancia "Vibes"

BANG Showbiz

Ahora que la vida de Kim Kardashian parecía más tranquila y estable que nunca, una vez superado su reciente enfrentamiento con su cuñado Tristan Thompson y el trauma del atraco a mano armada que sufrió hace un año y medio en París -como aseguraba ella misma hace unas semanas-, y gracias entre otras cosas a las alegrías que le brindan sus tres hijos y sus exitosas aventuras empresariales, la agencia de marketing 'Vibes' se encargó rápidamente de devolverla a la polémica a cuenta de un supuesto "plagio" relacionado con su nueva fragancia. (Le puede interesar: Kim Kardashian logró convencer a Trump de indultar a prisionera)



Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso el portal de noticias The Blast, la citada compañía no habría tardado en interponer una demanda contra la estrella televisiva para hacer efectiva su acusación, que no hace referencia al hecho de que el perfume de Kim haya sido bautizado con el nombre 'Vibes', sino más bien a que la forma de la botella sería, a su juicio, "un facsímil casi idéntico" del símbolo de la empresa, registrado en 2012. (Le puede interesar: Kim Kardashian publica una investigación científica que no dice nada)



A la espera de que trascienda la cuantía de la indemnización que pretendería obtener para solventar este presunto agravio a su propiedad intelectual, la firma habría solicitado ya al tribunal que obligue a la esposa de Kanye West a dejar de comercializar el producto -lo que redundaría en notables pérdidas económicas tanto para Kim como para sus distribuidores y grandes superficies- hasta que se llegue a un veredicto definitivo sobre la disputa. (Le puede interesar: Kim Kardashian desafía las reglas de Instagram con un desnudo)



Por si eso no fuera suficiente, el mismo medio señala que la agencia también habría insinuado deshacerse las unidades del producto que no hayan llegado todavía a los puntos de venta, todo ello para poder asegurarse de la "total destrucción" de estos artículos que, desde su punto de vista, dañarían gravemente la imagen y el honor de la entidad.