Kim Kardashian habla de la infidelidad del novio de su hermana Khloé

BANG Showbiz

Desde que días antes del nacimiento de su primera hija salieran a la luz varios videos y fotografías de su pareja Tristan Thompson besando a otras mujeres en distintos momentos del último año, Khloé Kardashian ha optado por aislarse del mundo para lidiar en la más estricta intimidad con la complicada situación en que se encuentra. (Lea: Khloé Kardashian se enfrenta, en recta final del embarazo, a la infidelidad de Tristan Thompson)

El resto de sus familiares y amigos se han limitado a realizar algunas declaraciones al respecto, siempre en referencia a la felicidad que la llegada al mundo de la pequeña -llamada True- ha aportado a todo el clan y lo mucho que ha disfrutado la flamante mamá de estas primeras semanas. Kim Kardashian ha sido la primera que ha hecho alusión directa a las infidelidades del deportista, revelando que su hermana está haciendo lo mejor que puede dada la situación.



"Pobre Khloé. A ver, no sé ni cómo describirlo, más allá de que es una pu**da. Es una verdadera mi**da. Todos estábamos animándola, ¡aún lo hacemos! Es muy fuerte y lo está haciendo lo mejor que puede. Es una situación muy triste... de nuevo", reconoce Kim Kardashian sin perder en ningún momento la calma en el adelanto promocional de su última entrevista en el programa de Ellen DeGeneres.



La esposa de Kanye West ha realizado estas declaraciones sin alzar en ningún momento la voz ni perder la compostura pese al comprensible enfado que le provoca la mera mención del nombre de Tristan, en especial al haber vivido en primera persona la decepción de Khloé cuando se enfrentó a una situación muy similar con su exmarido Lamar Odom, quien le fue infiel en varias ocasiones, una historia que por desgracia ha vuelto a repetirse.



Sin embargo, la estrella televisiva se ha prometido que jamás criticará públicamente a ninguno de los progenitores de sus sobrinos por el bien del pequeño o la pequeña.



"He creado una especie de regla con mi hermano Rob: si hay un bebé de por medio, voy a intentar no hablar mal de nadie. Seré educada y no diré nada vulgar o demasiado negativo porque algún día True verá todo esto. Y lo cierto es que es muy complicado", asegura.



Lo más probable es que el acuerdo al que Kim ha llegado con su hermano naciera para proteger a Dream, la única hija que Rob tiene con su exprometida Blac Chyna, quien se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los Kardashian cuando se rompió su compromiso. Además, Chyna comparte un hijo con el rapero Tyga, que por aquel entonces aún mantenía una relación con Kylie Jenner, hermanastra de Rob y Kim, lo que complicaba aún más la situación.