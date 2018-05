Kim Kardashian renuncia a las pieles en su guardarropa

BANG Showbiz

La admiración que Kim Kardashian siente por Cher no es ningún secreto. El pasado Halloween ya se disfrazó de la legendaria artista, con su amigo del alma Jonathan Cheban cogido del brazo y vestido de Sonny Bono, para homenajearla y ahora ha recuperado parte de su disfraz para acudir al espectáculo que la diva ofrece en la ciudad del pecado acompañada de algunas de sus antiguas compañeras de instituto en una segunda entrega de la reunión que ya realizaron hace semanas.



Esa divertida escapada junto a sus amigas ha servido para que la esposa de Kanye West anuncie además un importante cambio en su guardarropa: por fin ha decidido desterrar los impresionantes abrigos de pieles que llevaba años luciendo, en muchas ocasiones a juego con su marido.



"¡Hola, chicos! Estas uñas significan que estoy en Las Vegas para ver a Cher. Llevo una manicura azul y este abrigo es de piel sintética. Esa es mi nueva seña de identidad, lo sintético", explicó Kim, que se cambió de atuendo en dos ocasiones a lo largo de la velada, en un vIdeo difundido a través de su Snapchat.



Esta noticia habrá hecho emocionar a Pamela Anderson, una firme defensora de los derechos de los animales y embajadora de la organización PETA, ya que en el pasado había tratado sin éxito de hacer ver a la celebridad la crueldad que implicaba apoyar a la industria peletera. De hecho, a finales del año pasado la antigua vigilante de la playa optó por un enfoque práctico enviándole un abrigo de piel sintética de su marca Only Me, en tono coral y diseñado por ella misma, con el que esperaba demostrarle que su estilo no tendría por qué verse resentido si le daba la espalda a las prendas confeccionadas con materiales animales. Y parece que su estrategia ha funcionado.