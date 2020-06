La actriz Cate Blanchett sufrió un accidente con una motosierra

- Agencia Europa Press

La actriz Cate Blanchett, conocida mundialmente por sus interpretaciones en El curioso caso de Benjamin Button, Blue Jasmine o Thor: Ragnarok, sufrió un accidente doméstico con una motosierra que le golpeó la cabeza. Por suerte todo quedó en una anécdota, ya que Blanchett se encuentra en perfecto estado. (Lea: Lionsgate quiere que Cate Blanchett protagonice la película de "Borderlands")

Así confesó la ganadora del Oscar a la ex primera ministra australiana, Julia Gillard, en su podcast A Podcast of One's. Blanchett explicó que durante la cuarentena "tuvo un pequeño accidente con una motosierra ayer, que suena muy, muy emocionante pero no lo fue. Aparte de un pequeño corte en la cabeza estoy bien".

"Ten mucho cuidado con esa motosierra", contestó Gillard bromeando. "Tienes una cabeza muy famosa, no creo que a la gente le guste que le saquen muescas". Blanchett no entró en detalles sobre cómo fue el incidente, pero en entrevistas previas ya mencionó que "le gustaría ser mejor en jardinería". (Puede leer: Cate Blanchett habla sobre la escasez de directoras en el Festival de Cannes)

Curiosamente la actriz australiana no es la única estrella que se ha lesionado cuidando su jardín. El guitarrista de Queen, Brian May, dijo el mes pasado que tuvo que ser hospitalizado durante la pandemia después de lesionarse las nalgas en un incidente de jardinería "demasiado entusiasta".

Blanchett, que vive con su familia cerca de la localidad inglesa de Tunbridge Wells, explicó también que durante el confinamiento ayudó a estudiar en casa a su hijo mayor, cuyos exámenes fueron pospuestos debido a la pandemia. Tras esa experiencia, la actriz asegura que tiene "un enorme respeto" por los maestros y su labor en la sociedad.