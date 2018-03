La actriz Eileen Roca ya tiene fecha para su boda

Redacción Gente.

Suenan campanas de boda para la exseñorita Colombia, Eileen Roca. El 2018 la sorprendió con la propuesta de matrimonio de Juan Pablo Silva, durante su estadía en Brasil, donde celebraron las fiestas de fin de año, La pareja, dentro de poco, caminará hacia el altar.

Los presentadores de La Red, de Caracol Televisión, conocieron los detalles de la boda. Según revelaron, el matrimonio será este 13 de abril, a las 8:00 p.m., en Barranquilla.

Primero celebrarán la ceremonia religiosa en la iglesia Inmaculada Concepción y, luego, disfrutarán de una elegante recepción en el Country Club. Mujeres con traje largo y hombres con corbata negra, es el código de vestuario que deberán cumplir los invitados.

La propuesta

El 3 de enero, día que Juan Pablo Silva le propuso matrimonio, la actriz, conocida por sus papeles en producciones como “Sin tetas sí hay paraíso”, en donde interpreta a Soraya Sanabria, “Oye bonita” y “La Ley del Corazón”, publicó en sus redes sociales un carrusel de fotos que representan la historia de la pareja.

La relación habría iniciado en 2009, años más tarde terminaron y, luego, se reencontraron y decidieron estar juntos por siempre. “Por todo lo que vivimos, por todo lo que superamos, por todo lo que atravesamos, por todo lo que nos conocemos y por todo lo que me haces sentir... TODAY I SAID YES! (Hoy digo que sí)”, escribió el 3 de enero, la actriz de 31 años.