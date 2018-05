La carta que Lena Dunham le escribió a Taylor Swift

Bang Showbitz

Ahora que Taylor Swift ha regresado por todo lo alto a la escena musical con su disco y gira "Reputation" tras una época complicada en la que su imagen pública se resintió a raíz de los reproches que definieron su ruptura con Calvin Harris y su enfrentamiento con el matrimonio Kardashian-West, los miembros fundadores de su célebre squad han vuelto a cerrar filas a su alrededor.

Hace ya tiempo que las amigas famosas de Taylor Swift -de la que en su momento formaron parte Gigi Hadid, Karlie Kloss, Cara Delevingne y Blake Lively entre otras- dejó de acaparar publicaciones en las redes sociales de la estrella y de posar en grupo en la alfombra roja, pero algunas de sus integrantes siguen muy presentes en su vida.

Días atrás Selena Gomez aprovechaba su aparición en uno de los conciertos de la estrella del pop para jurarle lealtad eterna asegurando que la intérprete y su familia habían sido uno de sus mayores apoyos en sus peores momentos y ahora la cineasta y actriz Lena Dunham ha hecho algo muy parecido tras asistir a uno de los shows de su 'bff'.

"Esto es una carta de amor a Taylor Swift... Ya era fan suya antes de que fuera mi amiga y su música ha puesto banda sonora a muchos momentos de amor, pérdida, descubrimiento, a noches en vela escribiendo y mañanas de llanto camino del trabajo. Ella ha conseguido plasmar ese sentimiento de madurar y convertirse en una misma", escribió la creadora de la serie "Girls" en su Instagram junto a un selfie de las dos.

La admiración que siente hacia la de Nashville pilló por sorpresa incluso a la propia Swift cuando descubrió que el perfil de Twitter de Lena Dunham estaba repleto de citas extraídas de sus canciones. En un principio pensó que se trataba de comentarios irónicos, pero tras intercambiar varios mensajes en la esfera virtual y confesarse su devoción mutua, pasaron a ser las amigas más 'trendy' de la Gran Manzana, donde la cantante se mudó tras hacer su cross-over del country al pop.

"Cuando nos hicimos amigas hace seis años, no sabía que también me demostraría ser una loca de los gatos leal y divertida que me ha querido y apoyado en todos los baches y triunfos", aseguró Lena.

"Jamás ha permitido que me sintiera sola o me infravalorara; es una líder nata y un ejemplo. Esta noche yo he vuelto a ser una fan más, una más de las 60.000 personas que se emocionaron al ritmo de su arte, su sinceridad y sus ritmos. Te quiero para siempre, Tay", comentó.

Desde luego, está claro que pese al daño que pueda haber sufrido su reputación, Taylor Swift sigue contando con numerosos apoyos entre las celebridades.