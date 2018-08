La doble de Reese Witherspoon se llama Marilee Lessley, ¿quién es quién?

BANG Showbiz

Desde que la primogénita de Reese Witherspoon y su ex Ryan Phillippe comenzara a incrementar su perfil mediático, el impresionante parecido que existen entre la joven y la famosa actriz se ha convertido en uno de los temas de conversación favoritos de sus respectivos seguidores en las redes sociales, ya que muchos opinan que más que madre e hija parecen gemelas.



Sin embargo, Ava -de 18 años- no es la única doble de la intérprete, ya que ella misma se ha encargado de presentar ahora a través de su Instagram a otra más con quien no tiene ningún parentesco. Se trata de Marilee Lessley y, en su caso, las semejanzas que existen entre Reese Witherspoon y ella, en especial en la forma de su rostro o de su barbilla puntiaguda, ha dado pie a una fructífera carrera como doble de la estrella de Hollywood.



"Bueno chicos, quería presentaros a alguien que lleva años trabajando conmigo. Esta es Marilee, ¿en qué nos parecemos?", comentó emocionada la actriz en un video junto a su colaboradora habitual, que no duda en darle la razón: "Sí, sí que nos parecemos, sin duda".



Las dos mujeres, que en la grabación aparecen vestidas iguales y con sus largas melenas rubias peinadas en un estilo muy similar, han desplegado varias poses para la cámara con el objetivo de demostrar que, dependiendo del ángulo, pueden resultar muy difícil diferenciarlas.



Su larga colaboración comenzó cuando ambas coincidieron en el set de Una rubia muy legal, como ha recordado Reese Witherspoon, y se ha alargado en el tiempo hasta el rodaje de la segunda temporada de la serie Big Little Lies, en la que previsiblemente Marilee se encargará de sustituir a la actriz en la grabación de las escenas más arriesgadas.