La novena entrega de "Star Wars" contará con Keri Russell

EFE

La actriz Keri Russell, conocida por sus papeles en las series de televisión "Felicity" y "The Americans", se incorporará al reparto de la novena entrega de la saga "Star Wars", aún sin título oficial, informó la revista especializada Variety. (Lea: Actriz de "Felicity" recibe estrella en Hollywood)



De esta forma Russell se aliará una vez más con el director del filme, J.J. Abrams, con quien trabajó previamente en "Mission: Impossible III". Abrams fue a su vez uno de los creadores de "Felicity" junto a Matt Reeves.



La publicación sostiene que no se conocen apenas detalles sobre el personaje de Russell en la cinta, pero afirma que se involucrará en grandes escenas de acción y batalla.



La intérprete culminó recientemente su participación en "The Americans" y entre sus películas más conocidas figuran "Dawn of the Planet of the Apes" y "Free State of Jones".



"Star Wars: Episode IX" concluirá la tercera trilogía de "Star Wars", que comenzó con "Star Wars: The Force Awakens", dirigida por Abrams, y continuó con "Star Wars: The Last Jedi", con Rian Johnson tras las cámaras.



Este noveno capítulo iba a ser dirigido originalmente por Colin Trevorrow, realizador de "Jurassic World", pero diferencias creativas con Lucasfilm llevaron al estudio a apostar finalmente por el regreso de Abrams a la silla de director.



Abrams es también coautor del guion junto a Chris Terrio ("Argo").



La cinta, cuyo rodaje comenzará a finales de este mes, llegará a los cines en diciembre de 2019.