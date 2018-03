La pereza, el pecado de Alejandra Azcárate

La Red / Caracol Televisión

La vida de Alejandra Azcárate es muy agitada debido a las presentaciones en varias ciudades colombianas y en el extranjero. Actualmente no tiene tanto tiempo para dormir como a los 20 años, pero asegura que la pereza siempre ha estado presente en su vida.

Sin embargo, aclara que para ella la pereza “no está asociada al sueño, sino a la locha, la sensación interna de no querer hacer nada, de querer dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy”.

Por eso asegura que en su casa siempre las vueltas de bancos y notarías se dejan para el último día.

La pereza también ha afectado algunos proyectos laborales de Alejandra Azcárate, como cuando perdió la oportunidad de entrevistar y conversar con el elenco de 'Sex and the City' porque no contestó un correo a tiempo.