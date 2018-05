La versión más romántica de Paris Hilton

BANG Showbiz

La DJ y empresaria Paris Hilton está enamorada y quiere que todo el mundo lo sepa. Ahora que su relación con el actor Chris Zylka está completamente consolidada -de hecho, están preparando su boda- y ya no siente la necesidad de ocultarse, la celebridad no duda en aprovechar cualquier ocasión para cubrir de halagos a su pareja y qué mejor ocasión para volver a hacerlo que su cumpleaños.



La plataforma elegida ha sido la cuenta de Instagram de la famosa rubia, en la que ha dado rienda suelta a su vena más romántica para tratar de plasmar en palabras lo mucho que agradece haber encontrado por fin a un hombre "bueno".



"Feliz cumpleaños, amor mío. Has cambiado mi vida en todos los aspectos. Eres mi todo: mi amor, mi mejor amigo, mi media naranja y mi alma gemela. Jamás había conocido a un hombre tan leal, tan amable, tan sincero y honesto y tan perfecto para mí. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Estoy muy emocionada de comenzar el próximo capítulo de nuestras vidas juntos. Te quiero, ahora y siempre, mi ángel, mi chico, mi amor", escribió la estrella junto a una recopilación de fotografías privadas de la pareja.



"Todas las historias de amor son bonitas, pero la nuestra es mi favorita", continúa diciendo Paris Hilton.



"Un día precioso junto a mi amor celebrando su cumpleaños y nuestro futuro juntos", añadió.



La pareja celebró una fecha tan importante con un almuerzo en el restaurante Freds de Nueva York, a cuya salida fueron fotografiados muy sonrientes -ella parapetada tras sus inseparables gafas de sol- antes de aprovechar para hacer una serie de compras que Paris Hilton documentó en su perfil de la red social y entre las que quizá se encontraba alguna prenda para su gran día.