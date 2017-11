Lágrimas y drama de Tyrese Gibson en Facebook

Redacción gente

El actor Tyrese Gibson, recordado por interpretar a Roman en la saga "Fast & Furious" (Rápido y Furioso) decidió usar sus redes sociales para contar todos los problemas familiares, laborales y económicos que tiene. (Leer "Rápido y Furioso 9" se retrasa hasta 2020).

Desde hace unos meses Gibson se enfrenta legalmente a su exesposa Norma Mitchell por la custodia de su hija Shayla, de 10 años. Por eso, decidió publicar un video en el que, en medio del llanto, le pide a su expareja que "no me quites a mi bebé. Ella es todo lo que tengo".

Norma y Tyrese Gibson se casaron en 2007 y se separaron dos años más tarde. En 2015 la mujer acusó al actor de maltrato sicológico, por lo que empezó la batalla legal por la custodia de la niña. La pelea, explica el artista, también es por motivos económicos.



Tyrese Gibson

"Estoy en 13 mil dólares al mes. ¿Qué más quieres de mí? No te odio, Norma. No sé por qué tú sí me odias a mí, pero no puedes despertar un día y decidir acusarme de haber hecho algo que no hice. Y no he podido decir nada porque no me lo han permitido", dijo.

Por otro lado, Tyrese Gibson aseguró que tiene problemas financieros y que la pareja de actores conformada por Will y Jada Pinkett Smith le regalaron 5 millones de dólares para que pueda cumplir con sus obligaciones financieras del proceso jurídico.

"Los Smith y toda su familia siempre han apoyado al tío Gibson cuando este más lo ha necesitado, así que puedo decir que Will es parte de mi familia también, el tío Will", comentó Tyrese Gibson, quien hace unos meses se casó con Samantha Lee. (Leer Michelle Rodríguez reclama que mujeres tengan más peso en "Fast and Furious").



Instagram post by TYRESE



En medio del escándalo legal que protagoniza con Norma Mitchell, Tyrese Gibson responsabilizó al también actor Dwayne "La Roca" Johnson del retraso de la novena entrega de la película "Rápido y Furioso", que ya no se estrenará en 2019, sino en 2020.

Además, Universal Pictures decidió producir un "spin-off" (filme derivado) de los personajes interpretados por "La Roca" y Jason Statham.

Fue entonces cuando Gibson le recordó a "La Roca" que la familia de "Rápido y Furioso" es una sola.

"Quiero que filmes (el spinf-off), solo que no ahora mismo porque la fecha de estreno de #Fast9 fue anunciada y no podemos decepcionar a nuestros fans leales de la #FamilyFast (…) en estos 15 años".