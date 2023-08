Londres expone el universo de Freddie Mercury antes de ser subastado

AME2570. BARCELONA (ESPAÑA), 13/07/2023.- Fotografía de archivo fechada el 2 de agosto de 1986 del cantante Freddie Mercury, líder del grupo británico "Queen", durante su actuación en el Mini Estadi del F.C. Barcelona, en Barcelona (España). Cuando se piensa en Queen, generalmente vienen a la memoria éxitos como "Bohemian Rhapsody" y "We Are The Champions", pero pocos recuerdan el comienzo de su carrera con "Queen", su álbum debut, lanzado el 13 de julio de 1973. EFE/ Sergio Lainz

Foto: EFE - SERGIO LAINZ