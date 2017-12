Lorena Meritano es insultada por usar camiseta de Millonarios

Lorena Meritano asistió al estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, para presenciar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Águila entre Millonarios y La Equidad. La actriz argentina portó la camiseta del cuadro albiazul y subió una foto a sus redes sociales junto al actor Julio Cesar Herrera, también hincha “embajador”. (Millonarios, primer semifinalista de la Liga)

Varios insultos recibió Meritano, según denunció ella misma, por publicar la foto con la camiseta de Millonarios, club del que es simpatizante desde que en el año 2002 llegó a Colombia.

“Hasta dónde puede llegar el fanatismo, que uno de los tantos agravios que recibo por usar la camiseta del equipo que sigo @MillosFCoficial me escriben que, textualmente: ‘No puedes quedar limpia de un cáncer y meterse en otro peor’”, fue lo que denunció la mujer de 47 años, quien superó un cáncer de seno.

Posteriormente la actriz hizo una profunda reflexión. “Soy una apasionada (no fanática) del fútbol, quienes me conocen lo saben y quienes me siguen también. Mi viejo me heredó la afición y el amor incondicional por @carpoficial y desde que llegué a Colombia, en 2002, me hice simpatizante de @millosfcoficial. Es aberrante la violencia y el fanatismo político, religioso y deportivo”.

“No me vengan con ‘No leas ese tipo de comentarios o no le hagas caso’. Debemos reflexionar qué uso le damos a las redes sociales. Que sea respetuoso, empático y amoroso. Detrás de cada teléfono y computador existen seres humanos, con vidas y sentimientos. Seamos conscientes del daño que nos hacemos a todos como sociedad al volcar comentarios ofensivos, discriminar, etiquetar, criticar, ser odiosos y venenosos y no respetar el libre albedrío de los demás. Lo más hermoso del universo es que todos seamos diferentes y disfrutar de la diversidad”, manifestó.