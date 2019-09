Los Ilustres, un "stand up" que reúne a Ricardo Liniers y Alberto Montt en Bogotá

Redacción Gente

El próximo 18 de septiembre, Bogotá recibe por primera vez a Los Ilustres, un stand up de los artistas latinoamericanos Ricardo ‘Liniers’ de Argentina y Alberto Montt de Chile, reconocidos por sus trazos y su sentido del humor, creadores de historietas y personajes, adictos al lápiz, a la tinta y al papel.

Luego de estar en el Festival Gabo en Medellín en 2016 y en el Hay Festival Cartagena en 2017, Los Ilustres estarán en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, donde ambos artistas aceptaron el desafío de compartir sus historias con el público, para demostrar que hacen un gran equipo, gracias a la suma de sus talentos.

En el espectáculo, mientras uno de ellos ejercita un monólogo, conversa con su compañero y habla con el público, el otro dibuja los chistes y ocurrencias que salen en ese intercambio absolutamente espontáneo. Los dibujos se proyectan sobre una gran pantalla, un lienzo gigante que desafía a los humoristas y se proyecta sobre el escenario del teatro, al unísono.

Uno de los momentos favoritos del público es cuando ambos artistas elaboran una competencia de retratos sobre personajes famosos de historietas o cuando relatan un dibujo como si fuese un partido de fútbol. “Es un espacio para divertirse y portarse mal”, dice Liniers.

Liniers es un argentino, que realizó ilustraciones e historietas para publicaciones como Página/12, Comix 2000 (Francia), Olho Mágico (Brasil), Artists Respond (EUA), Zona de Obras y ¡Qué suerte! (España), entre otras. Hace más de diez años que publica su tira Macanudo en el diario La Nación de Argentina y tiene más de veinte libros publicados en varios países y una editorial de novela gráfica. Es el segundo argentino en conseguir portada de The New Yorker, en dónde ya ha ilustrado tres portadas. Diseñó las carátulas de los discos de Andrés Calamaro (La Lengua Popular) y Kevin Johansen (Logo), además de contar siete años dibujando en vivo junto a Kevin Johansen y su banda The Nada.

Montt es un artista plástico chileno, nacido en Ecuador, conocido por su blog En dosis diarias, en el que desde 2006 publica sus viñetas. Estudió Diseño Gráfico y Artes Plásticas en Quito, en donde nació y vivió hasta 1998, año en que se mudó a Santiago de Chile. Ha sido colaborador de los periódicos El Comercio de Ecuador y El Mercurio de Chile. En 2012, el servicio de radiodifusión alemán Deutsche Welle le otorgó el galardón The BOBs al Mejor weblog en español por En dosis diarias y en 2016 publicó su primera novela gráfica Achiote.

La profesión unió a Liniers y Montt y se fueron haciendo amigos a causa de encontrarse una y otra vez en ferias del libro, eventos de ilustración, etc. Los observadores de esta amistad se dieron cuenta de que cuando estaban juntos, los diálogos se volvían cómicos y les sacaban risas a todo el mundo alrededor. Así que el resultado de esta unión, que se convirtió en un stand up, se podrá ver el miércoles 18 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán a las 8:00 p.m.

Ricardo Liniers contó a El Espectador cómo fue su experiencia trabajando con Alberto Montt y el proceso creativo detrás de "Los Ilustres".

¿De qué trata “Los Ilustres”?

Con Alberto llevamos muchos años de conocernos, y además de ser dibujantes nos dimos cuenta de que nos gustaba mucho el stand-up. Luego, durante muchos años hice un show junto a Kevin Johansen donde mezclábamos música con dibujo, y me pareció que esta fusión podía funcionar muy bien… así empezó a surgir esta idea que desarrollamos con el tiempo, y ha tenido un recibimiento muy grato por el público.

¿En qué momento de su vida decide usted dedicarse al humor?

Siempre fui un gran fan de las historietas humorísticas, siempre fui fanático de todas las versiones del humor, así que cuando esto empezó a pasar en mi vida decidí seguir mi intuición y empezar a explorar este universo junto a Alberto Montt.

¿Cómo se conocieron usted y Alberto y de dónde nació la idea de hacer este stand-up?

Fue algo muy orgánico, nos hicimos amigos y el mismo mundo fue apuntando hacia esta dirección. Cuando descubrimos que podíamos hacer este proyecto, que nos hacía reír y que la gente se divertía, decidimos ir por más.

¿Cuál es la parte más compleja de montar un stand-up?

Entre Alberto y yo lo más complicado es la distancia, porque si los dos viviéramos en la misma ciudad nos podríamos juntar y organizarnos mejor, pero vivimos a diez mil kilómetros de distancia, así que se hace un poco complicado ponernos de acuerdo con los tiempos, pero me parece que también eso hace que al momento de estar juntos y ensayar lo disfrutemos más. Empezamos con “Los Ilustres” hace dos o tres años, cuando llevamos nuestra idea a nuestros editores en México y se entusiasmaron mucho. Yo pensé que era algo que íbamos a hacer tres o cuatro veces, pero se transformó en algo que disfrutamos mucho y la gente también.

¿Qué tal ha sido trabajar juntos?

Ser dibujante de historietas es un trabajo muy solitario, y cuando trabajas con alguien es como jugar tenis, porque es encontrar una persona que te hace ir a lugares de la cancha donde tú solo no irías. Salí de mi zona de confort, dejé de hacer lo que hago todos los días y me metí en problemas nuevos. Es como tener un juguete diferente, es diversión nueva.

¿Cómo involucra la pasión que siente por el dibujo con el humor?

Para ser dibujante humorístico, me parece que más que el talento de dibujar bien, uno tiene que meterle su personalidad al dibujo; si tiene sentido el humor, el dibujo va a salir gracioso. Si uno ve Los Simpson, son dibujos difíciles de hacer, pero están hechos con mucho sentido del humor, y el tema con el dibujo va por ahí, uno tiene que descubrir cómo traducir ese sentido del humor en una imágen.

Las boletas se pueden conseguir en TuBoleta o en las taquillas del teatro.