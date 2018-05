Los infieles famosos preferidos por los colombianos

-Redacción Gente

Según los datos, los miembros de Ashley Madison no son nada cínicos cuando se trata de infidelidades ajenas. Se les preguntó a varias personas y, el 87% de los encuestados, dijeron que su opinión sobre una celebridad no cambia después de que el adulterio de ésta fue expuesto.

De los que dijeron que su opinión sí cambia, el 84% confesó que cambia de manera positiva cuando piensan en el amorío de una celebridad que fue expuesto.

“Nuestros miembros saben que cada amorío es diferente así como las razones por las cuales la gente escoge ser infiel” comentó Víctor Hermosillo, Director de Comunicación de Ashley Madison en Latinoamérica. “El engañar no siempre es una opción fácil, y nuestros miembros lo entienden, por lo tanto no juzgan a los que deciden no hacerlo” (Le puede interesar: Las señales de una futura infidelidad, según un nuevo estudio)

Las celebridades tienden a ser veneradas como modelos a seguir. Entonces, cuando un modelo a seguir es expuesto por algo, un amorío por ejemplo, los que se pueden relacionar con eso tienden a tenerles más respeto por tomar decisiones similares a las suyas. Este respeto hacia ellos puede convertirse en algo muy excitante para algunos, especialmente para miembros de Ashley Madison, ya que el 53% dijo que fantasea con tener un amorío con una celebridad.

Para obtener una idea de cómo se sienten los miembros sobre la infidelidad de las celebridades, Ashley Madison preguntó a sus miembros quién era su adúltero favorito y según los datos, Juanes es el favorito de las fanáticas, ya que el 33% de las encuestadas lo eligió su adúltero favorito. Después de Juanes sigue Miguel Varoni con el 30% de los votos y Freddy Guarín con el 19%

Top 5 de las celebridades que han sido infieles. Selección realizada por mujeres.

Juanes - 33%

Miguel Varoni - 30%

Freddy Guarin - 19%

Carlos Vives - 15%

Robinson Díaz - 4%

Top 5 de las celebridades que han sido infieles. Selección realizada por hombres.

Sara Uribe - 32%

Sara Corrales - 23%

Laura Acuña - 21%

Kathy Saenz - 14%

Shakira - 10%