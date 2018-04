Lynda Carter, la Mujer Maravilla de los 70, recibe estrella en Hollywood

Agencia Afp

Vestida de negro y sin perder la sonrisa, la actriz de 66 años posó al lado de su estrella, asumiendo las poses de la heroína que llevó a la pantalla chica, primero con los brazos en la cintura y luego cruzados en forma de X.

"Estará allí para siempre, tal vez debería decir Mujer Maravilla, o tal vez no, veremos. Esperemos que este personaje y yo vivamos en la memoria de la gente", dijo a la AFP Carter, que interpretó un personaje poco común para las mujeres de esa época -y de hoy en día.

"No había mujeres en la televisión durante mi era, así que no pensaban que podríamos mantener una audiencia... ¿Qué año es hoy? 2018, todavía no piensan que podemos mantener una audiencia", añadió, destacando la fuerza del movimiento #MeToo contra los abusos sexuales en Hollywood.

"Venimos gritando la misma cosa pero le tocó a esta generación de mujeres marcar la diferencia".

Carter interpretó a la heroína entre 1975 y 1979 en dos ediciones transmitidas primero por el canal ABC, que la canceló, y luego por CBS.

En la ceremonia estaba Patty Jenkins, directora de la película "Mujer Maravilla" de 2017, que tuvo una taquilla mundial de 821 millones de dólares.

Decenas de seguidores de la actriz se acercaron al lugar, entre ellos la joven Taryn Evans, que iba vestida con el traje de Mujer Maravilla, incluido el escudo vinotinto con el águila dorada, y que desplegó una pancarta que decía: "Me inspiraste a ser mi propia heroína".

Otros tenían afiches del show y fotografías para que la actriz los firmara al final de la ceremonia.

Carter se concentró en su familia desde finales de los 80 hasta entrado el siglo XXI. En 2005, interpretó a Mama Morton en una producción londinense del musical "Chicago" y dos años después, montó un show de cabaret.

Interpretó a la presidenta Olivia Marsdin en "Supergirl" (2016-17) y la gobernadora de Vermont en una comedia criminal "Super Troopers 2", que se estrenaaGENCIA AF en Estados Unidos el 20 de abril.