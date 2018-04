Moda

Marca brasileña aclara que colección de ropa no tiene referencias nazis

EFE

Una colección de ropa de la marca brasileña "Lança Perfume" generó polémica en las redes sociales por las supuestas referencias al régimen nazi que tienen algunas de las prendas, una acusación que fue rechazada por la propia firma.



La colección "Una noche en Berlín", lanzada para la temporada de invierno austral 2018, presenta algunas piezas en las que aparece la Cruz de Hierro estampada en camisetas y vestidos, así como chaquetas que parecen emular el uniforme militar usado durante el Tercer Reich.





"¡Militarismo con glamour! Los colores y las formas de estilo militar se unen al lujo de las piezas de metal doradas para crear una chaqueta única", describe "Lança Perfume" en su pagina web para presentar una de las creaciones del repertorio.



La marca, que pertenece a la casa La Moda, fundada en 1986 en el estado de Santa Catarina y presente en más de 2.000 puntos de venta por todo el mundo, subrayó en un comunicado que la colección refleja "el contexto y la historia" de la capital alemana con la intención de transmitir un mensaje "plural".



Igualmente indicó que los elementos que aparecen en la colección fueron escogidos tras una "profunda y extensa pesquisa" y que estos remiten al punk, la "androginia" de la actriz y cantante alemana Marlene Dietrich, y el muro de Berlín, entre otros, si bien admitió que hizo uso de "códigos estéticos militares e imperiales".



También defendió que la Cruz de Hierro "no se trata de un símbolo nazi" ya que, alegó, fue creada "en 1813 durante las guerras napoleónicas como símbolo de bravura en la lucha por la defensa de la entonces patria prusiana".



"Es una condecoración todavía vigente, tanto que desde 1956 es el símbolo de las modernas Fuerzas Armadas alemanas, el Bundeswehr. Si fuera un símbolo nazi no sería utilizada, una vez que Alemania posee una rígida legislación contra el uso de esos símbolos", añadió.



La firma dijo que respeta las manifestaciones vertidas en redes sociales pero que, al mismo tiempo, "lamenta las acusaciones realizadas en base al desconocimiento, la desinformación y el prejuicio".



"Lança Perfume repudia el nazismo y el fascismo en todas sus dimensiones. Conducimos nuestra marca expresando valores como la pluralidad y el respeto", resaltó en la nota.



En Twitter se multiplicaron en pocas horas los comentarios contra la colección a la que algunos usuarios llegaron a calificar de "mal gusto" y "asquerosa", entre otros mensajes que pedían también el boicot de la misma.



"Nazismo esculpido en la nueva colección de Lança Perfume. Desgraciadamente, el mundo de la moda todavía está repleto de alienación y mal gusto", escribió Rafaella Britto, profesora y escritora.



"No consigo entender como Lança Perfume pensó que sería una buena idea hacer una colección con el nazismo como tema", expresó una tuitera que se identifica como Nina.



"Un aplauso para la falta de noción y la propaganda de nazismo que la marca Lança Perfume está haciendo", señaló el usuario 'alefbass1'.



Sin embargo, también hubo mensajes, aunque pocos, en los que se defendía la apuesta de la firma, como el de Alexandre Callegaro, quien no consideró que haya una "apología" al régimen de Adolf Hitler: "Nada vi", sentenció.