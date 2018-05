María Cecilia Botero: vitalmente talentosa

María Cecilia Botero lleva 47 años en la actuación, y aclara que estuvo alejada del medio porque estaba decidida a cuidar de su salud.

La actriz padece lupus eritematoso discoide que afecta su piel. Desde hace un año dejó de tomar medicamentos y se cuida con alimentación sana.

A la Revista Vea en su más reciente edición, María Cecilia Botero le contó las verdaderas razones de su ausencia del medio televisivo, al que le ha consagrado sus mejores años.

Ahora, a pesar de algunas dolencias, está de regreso en las tablas y también tiene algunos proyectos en la pantalla chica.

"Fue bonito que me dirigiera Mateo (su hijo) por primera vez. He aprendido a tener ciertos códigos... Primero, el respeto por el rol, él es el director; y, segundo, no mezclar la vida familiar con la laboral", manifestó María Cecilia Botero en entrevista con Vea.