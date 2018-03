Matt Damon y Ben Affleck incorporarán la cláusula de inclusión en sus próximas películas

Una cláusula de inclusión que, ahora, Matt Damon y Ben Affleck incorporarán en sus próximas producciones para unirse a la lucha por la diversidad en Hollywood.

La cláusula a la que se refirió Mcdorman es una iniciativa de la profesora de comunicación Stacey Smith. Se trata de un apartado contractual que exige igualdad de género y diversidad racial en la industria audiovisual y está disponible para todos los que negocian incorporarse a una película.

Y después de que Michael B. Jordan, el villano de Black Panther y protagonista de Creed, decidiera incorporar la Cláusula de Inclusión en todos los proyectos que produzca su empresa, Outlier Society Productions, los productores de cintas como Manchester by the Sea o Jason Bourne han anunciado que harán lo propio con su productora Pearl Street. Así lo ha anunciado, a través de Twitter, la actriz y productora Fanshen Cox, que también es socia de Damon y Affleck en el estudio que crearon en 2012.

Thrilled to announce that Feigco Entertainment is officially adopting an #inclusionrider for all our film and TV productions moving forward. Thank you to @Inclusionists and Stacy L. Smith for their guidance and inspiration. We challenge other companies and studios to do the same.