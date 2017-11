Miss Irak: El nacionalismo es la mentira que nos han hecho creer en Irak

Agencia Anadolu

Sarah Idan, la candidata de Irak en Miss Universo 2017, no es una reina convencional, no solo por asumir la responsabilidad de representar a su país en el concurso de belleza más importante del mundo -tras 45 años de no participar- sino también por su contundente discurso político y de inclusión.