Nueva relación y denuncias de sus exesposas: las controversias que involucran a Mauro Urquijo

-Redacción Gente

Mientras avanza en su proceso de recuperación tras sufrir una hemorragia cerebral, el actor y presentador Mauro Urquijo se ha visto envuelto en un escándalo mediático por sus relaciones personales.

Recientemente, su expareja Haychelt Benito manifestó su dolor en el programa La Red de Caracol Televisión tras enterarse que Urquijo, con solo tres meses de separados, estableció un nuevo noviazgo, a pesar de que ella lo ayuda económicamente con su manutención.

La forma en la que se enteró, narra Benito, fue difícil dado que, justo antes de entrar a una biopsia, le llegó un mensaje en el que el hombre le expresaba su amor. Luego de eso le dijo “disculpa, ese mensaje no era para ti”. “Me siento abusada y manipulada”, expresó Benito en el programa mencionado.

Le puede interesar: Actor Mauro Urquijo se separó

El actor, por su parte, no confirmó que se tratara de otra compañera sentimental, sino de alguien que lo ha apoyado moralmente en su proceso. Sin embargo, la otra mujer involucrada le relató a La Red que pronto vivirán juntos y que “realmente nos amamos. Hace mucho tiempo no me enamoraba”.

En el programa quedó en evidencia que la situación que vive Haychelt Benito con Mauro Urquijo no es la única de este tipo en la que está involucrado el actor. Sus exesposas denunciaron en el programa su ausencia, tanto emocional como económica, en lo que concierne a sus hijos.

“Valentina se entera de la vida de su papá por redes sociales. Es una relación en la que él esporádicamente aparece”, confesó Conny Atesto, su primera esposa, quien también mencionó que Urquijo dejó de responder con la cuota alimentaria y no se presenta a las audiencias que atañen al sostenimiento de la familia.

Le puede interesar: "Dios me dio vida otra vez": la Gorda Fabiola

Con Adriana López tuvo otros dos hijos, por quienes tampoco responde monetariamente. “Desde que yo me vine para México, hay ausencia total de pagos de cuota. Ni siquiera tiene interés de saber si tienen o no dinero para pagar la pensión del colegio”, además, le contó al programa, “también falló con ellos en cuanto a comunicación y responsabilidad emocional. Los bloqueó de Whatsapp”.

La mujer expresó que le parece “absurdo y cínico” que, irónicamente, él sea el mismo hombre que está dando charlas sobre cómo ser un padre divorciado responsable.

Vea en el capítulo de La Red los detalles de esta historia: