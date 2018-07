Oprah Winfrey no entraría en el "juego sucio" de la política

BANG Showbiz

Hace solo unos meses el nombre de Oprah Winfrey sonaba con fuerza como posible candidata demócrata para destronar Donald Trump en los próximos comicios presidenciales del año 2020, después de que la estrella televisiva pronunciara un poderoso discurso en los Globos de Oro que muchos interpretaron como una especie de antesala al lanzamiento oficial de su carrera política. (Lea: Oprah Winfrey: ha llegado el momento de acabar con los hombres brutales)



Y ahora, tras asegurar que prefiere defender sus ideales y principios al margen de las estructuras convencionales, la presentadora y empresaria -una de las figuras públicas más influyentes de Estados Unidos- no ha dudado en lanzar un duro ataque precisamente a ese 'establishment' político al que, por salud y cordura, prefiere no pertenecer. (Lea: Oprah Winfrey: la creyente de la pseudociencia que quiere ser presidenta de EE.UU.)

"Creo que formar parte de ese nivel de la actividad política me mataría, sinceramente, porque es un juego sucio. Creo que todas las mentiras, los intereses ocultos, la falta de escrúpulos y la suciedad no me dejarían vivir demasiados años", expresó la estrella de 64 años a la revista Vogue. "No podría hacer algo así, ya que implicaría demasiada presión e infelicidad", sentenció. (Lea: Oprah Winfrey recibirá premio honorífico en los Globo de Oro 2018)

En cualquier caso, Oprah seguirá luchando fervientemente a favor de aquellas causas sociales que ha venido abrazando a lo largo de los años -ligadas fundamentalmente al feminismo y a la dignidad de la comunidad afroamericana- por medio de aquellos canales en los que se mueve como pez en el agua: la televisión, las redes sociales, y aquellas manifestaciones de las que es cada vez más asidua.



"La gente no para de decir que vivimos en unos tiempos muy oscuros, pero creo que deberíamos enfocarlo todo desde un paradigma diferente. Yo al menos lo veo desde otro punto de vista. Creo que es muy reseñable que nos hayamos levantado, que hayamos despertado de nuestro letargo. Ya no vivimos en la autocomplacencia, sino que nos indignamos ante las injusticias", expresaba recientemente sobre las movilizaciones en contra de las políticas del actual mandatario estadounidense.