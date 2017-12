Otra figura de Hollywood acusada por supuesto abuso sexual

AFP

Otro caso de denuncia por abuso sexual en Estados Unidos llena los titulares de los medios norteamericanos. Russell Simmons, un peso pesado del hip-hop estadounidense que dio un gran impulso al género con su célebre sello Def Jam Recordings, anunció este jueves que renuncia a sus empresas tras acusaciones de abuso sexual.

El empresario de 60 años, conocido por su pasión por el yoga, negó las acusaciones, pero explicó que cree que las recientes revelaciones de casos de abuso y acoso sexual por parte de celebridades masculinas han propiciado "un período de transición" en sus negocios.

"Las voces de los que no tienen voz, los que han sido heridos o degradados, merecen ser escuchadas. Cuando los escenarios del poder abren camino a una nueva generación, no deseo ser una distracción, así que me retiro de los negocios que he creado", dijo en un comunicado.

Russell Simmons fue acusado de abuso sexual en el Hollywood Reporter por la guionista Jenny Lumet, hija del director Sidney Lumet. Los hechos habrían ocurrido en 1991 cuando Jenny Lumet tenía 24 años.

Según el reporte, Russell Simmons la habría obligado a volver a su apartamento luego de que su chofer se negara a dejarla en su casa, y habría tenido relaciones sexuales con ella sin su consentimiento.

En el comunicado, Russell Simmons dijo que tenía otro recuerdo de aquella noche, pero reconoció que los "sentimientos de miedo e intimidación" de la joven eran "reales".

"Aunque jamás he sido violento, a menudo no he mostrado consideración y sensibilidad en muchas de mis relaciones a lo largo de los años, y me disculpo sinceramente", agregó.

A principios de este mes, negó también haber abusado sexualmente de la modelo Claussen Khalighi en 1991, cuando tenía 17 años, como ella denunció.

Junto con el productor Rick Rubin, Russell Simmons creó el sello Def Jam a mediados de la década de 1980, y logró hacer populares los primeros raps grabando con artistas como los Beastie Boys, LL Cool J y Public Enemy.

Una figura del rap estadounidense, es cercano a sus más famosos representantes como Jay-Z. Aunque actualmente está alejado del mundo de la música, tiene una marca de ropa y una cadena de estudios de yoga.

Russell Simmons es muy activo en organizaciones caritativas y siempre ha proyectado una imagen muy tranquila en parte por su defensa del vegetarianismo y la causa de los animales.