La ejecutiva, que lleva diez años trabajando en el sector de los equipos móviles en Samsung y desde 1994 está dedicada al fortalecimiento del renglón en Colombia, habla del rol de las mujeres en la industria y cuenta cuáles han sido los retos más duros durante la pandemia.

Tiene más de diez años de experiencia en Samsung. ¿Cómo ha evolucionado el mercado y qué ha aprendido?

He estado en el sector de la tecnología y comunicaciones desde 1994. A Samsung ingresé en 2010. Esta compañía me ha dado la oportunidad de liderar el equipo de marketing corporativo y ventas de móviles. En la actualidad, me desempeño como vicepresidenta de la unidad de móviles para Colombia. Hoy, mi sueño es seguir trayendo más reciente tecnología al país. Los colombianos merecen lo mejor.

El mundo tecnológico siempre ha estado manejado por hombres, ¿cómo ha sido su experiencia en este sector?

Este es un sector en donde hay más hombres, pero cada vez somos más mujeres las que estamos desempeñando un rol muy relevante en la industria. La pasión por esta industria crece. Mi invitación es seguir adelante, creando, innovando y manteniendo el liderazgo del sector en el país.

Es la primera mujer vicepresidenta de Samsung en Latinoamérica, ¿qué significado tiene esto para usted?

Es un gran voto de confianza y el resultado de más de diez años arduos de trabajo, pero a la vez una gran responsabilidad, teniendo en cuenta que el mercado de móviles presenta un gran dinamismo en el país.

En Colombia, ¿cómo ha sido la historia de Samsung en el segmento móvil?

Samsung Electronics llegó a Colombia en 1997. Desde entonces hemos estado comprometidos en innovar continuamente. Presentamos el primer celular con cámara en 2000, dispositivo que marcó un hito al integrar cámara y celular. En 2010 presentamos la línea Galaxy S, la cual continúa siendo un hito global debido a su evolución. Desde 2012, con el Galaxy S3, nos posicionamos como líderes del mercado de smartphones en Colombia. Hoy continuamos liderando el mercado colombiano con los diferentes segmentos de nuestro portafolio.

Este año lanzaron la serie S y nuevos modelos de la serie A, ¿cómo ha sido el posicionamiento de esas referencias?

La serie Galaxy S tiene una trayectoria de once años y cada versión garantiza la mayor calidad y eficiencia. La familia Galaxy S20 —compuesta por Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra— ha sido muy bien recibida por los colombianos, porque incorpora características que llevan la experiencia móvil a otro nivel. Por su parte, la serie Galaxy A cada vez toma más fuerza en diversos segmentos. Este año Samsung fortaleció el portafolio de equipos.

Hace poco lanzaron la serie Note, ¿qué expectativas tiene este teléfono en el mercado colombiano?

Este es nuestro lanzamiento más importante del segundo semestre y llega en un momento en el que se adapta perfectamente a la situación que enfrentamos, al ofrecerle al usuario la posibilidad de soportar largas jornadas de trabajo y juego desde el lugar que desee. Durante los últimos meses, la tecnología portátil ha desempeñado un papel clave para ayudarnos a mantenernos productivos, saludables y conectados. El Note 20 es, precisamente, el smartphone que se ha convertido en el centro de nuestra vida conectada.

¿Qué otros equipos llegarán a Colombia?

El mercado colombiano es supremamente importante para Samsung, por eso no nos guardamos nada y traeremos al país todos los dispositivos que hace un par de semanas se presentaron globalmente: TAB Galaxy S7 y S7+, el Galaxy Watch 3 y los Galaxy Buds Live. Antes de que finalice el año seguro llegaremos con más noticias de nuestros recientes lanzamientos globales, como el Galaxy Z Fold 2, el Galaxy M11 y el S20 FE.

¿Samsung lanzará un Galaxy Z Fold 2? ¿Cuál ha sido la respuesta del público colombiano ante el segmento plegable?

Samsung es una marca prémium, líder y ubicada en el “top of mind” y “heart” de los colombianos; esto hace que el compromiso sea mayor con los usuarios y siempre será un placer traerles lo mejor de la innovación global. Por eso, seguiremos siendo el único jugador en Colombia que ofrece teléfonos plegables comerciales. Actualmente, tenemos dos equipos disponibles a la venta: Galaxy Z Flip y Galaxy Fold, con resultados muy positivos para una categoría nueva y en la cual Samsung es líder global.

En medio de la pandemia, ¿cuáles son los retos que Samsung ha afrontado?

Este es el momento en que muchas personas se han dado cuenta de que escoger un smartphone, wearable o tableta, que cuente con las herramientas o programas indispensables, no es un lujo, sino una necesidad para mantener la productividad y el desempeño de tareas cotidianas con la garantía de tener su información segura, a través de nuestra alianza con Google. El hecho de permanecer en casa ha llevado a crear nuevas formas de mostrarles a los usuarios, de manera virtual, los productos para que en el proceso de compra tenga la información necesaria para tomar la mejor decisión de compra.

¿Cuáles son los factores que hacen que Samsung sea una de las marcas más posicionadas en el mercado colombiano?

Son varios factores; uno de ellos es que las personas que compran un dispositivo Galaxy saben que cuentan con el respaldo de una compañía líder del mercado durante más de diez años. Además, los usuarios reconocen que somos una empresa que les está entregando un ecosistema de productos interconectados en el cual el smartphone funciona como el control del hogar inteligente, sumado a un portafolio compuesto por más de una docena de dispositivos, lo cual nos ha consolidado como la empresa de tecnología más querida por los colombianos. Finalmente, en Samsung entendemos que el poder del trabajo colectivo es más fuerte. Trabajamos de la mano con empresas como Google, Microsoft, Netflix y Spotify, por nombrar algunas.