Paulina Rubio, un nuevo refuerzo mexicano en Moscú

BANG Showbiz

La cantante Paulina Rubio llegó a Rusia el pasado fin de semana y no ha desaprovechado ni un solo momento. Menos de cinco días han sido tiempo suficiente para que visite los monumentos más importantes de Moscú, se meta en alguna que otra polémica en las redes sociales y deje a sus fans con la boca abierta con alguna de sus habituales declaraciones. Y sin olvidar, por supuesto, que el domingo celebró allí su 47 cumpleaños; pero vayamos por partes.

La excusa oficial para que la mexicana haya puesto rumbo a tierras rusas tras una breve estancia en París, además de apoyar a su querida selección, ha sido su actuación este miércoles en el espacio cultural Probadita de México. De momento en sus redes sociales ya ha compartido un video de los ensayos, en el que aparece interpretando su mítica canción Ni una sola palabra, y ya ha prometido que publicará mucho más material para mostrar a sus seguidores todos los detalles de una jornada "inolvidable".



Por supuesto, la estrella del pop tampoco quiso perderse el partido de México contra Alemania del sábado aunque coincidiera con su cumpleaños. Una vez allí, se animó a retransmitir parte del encuentro en directo y sus comentarios con poca base deportiva pero totalmente hilarantes se convirtieron una vez más en la comidilla de la esfera virtual.



"Estoy preocupada por mi ubicación, porque estoy a lado de todos los alemanes. De todos modos, no me hago chiquita y me voy a escuchar hasta mi pueblo, hasta mi casa. Mamá te quiero; y a todos, feliz Día del Padre, y feliz cumpleaños a mí", afirmaba desde las gradas saltando de un tema a otro mientras una de sus acompañantes le mostraba sobre la marcha como configurar la cámara de su teléfono para cambiar el enfoque del terreno de juego a su rostro.



A falta de un disco que lleva meses prometiendo pero que parece no llegar nunca, Paulina está promocionando a su paso por el Mundial su colaboración con Nacho Mendoza, Desire (Me tienes Loquita), y sin duda será uno de los temas con los que deleite a su público en su concierto de esta noche.

"Es mi primera vez aquí. Estoy muy contenta y muy feliz de poder mandarle todo mi power a México y a todos los partidos importantes desde aquí", explicaba en una de las entrevistas que ha concedido, después de cantar una versión improvisada de su más reciente canción.



Por otra parte, basta con echar un vistazo a la sección de comentarios de su Instagram para comprobar que la artista tiene una importante base de seguidores también en Rusia, desde compatriotas residentes allí, hasta locales que han oído hablar de la Chica Dorada.