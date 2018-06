Pippa Middleton confirma su embarazo y cuenta cómo han sido los primeros meses

Gente- Europa Press

En la boda de Harry y Meghan todas las miradas se dirigían a Pippa Middleton intentando averiguar si realmente estaba embarazada como apuntaban las especulaciones. Sin embargo, nadie conseguía desvelar el misterio. Veinte días después la propia Pippa ha sido la encargada de confirmar la noticia. (Lea: Pippa Middleton hace su debut como escritora)

La hermana menor de Kate Middleton ha utilizado su columna en la revista Waitrose, en la que habla de estilo de vida saludable, para confirmar lo que se había convertido en un secreto a voces en Reino Unido. Pippa espera su primer hijo al lado de su marido James Matthews, y según ha desvelado le ha costado mucho mantener el "secreto", por eso mismo se ha animado a desvelar su estado.

"He tenido la suerte de pasar las primeras 12 semanas sin sufrir náuseas matutinas, lo que significaba que podía continuar con mis entrenamientos. Quién sabe lo que me depararán las próximas semanas", ha añadido Pippa en su confesión, declarándose una apasionada del deporte, compartiendo también sus dudas al respecto sobre el embarazo: "¿Puedo seguir haciendo una clase de yoga normal sin evitar ciertas posiciones? ¿Podría seguir trabajando mis abdominales?".

Pippa ha compartido con todos sus seguidores como se siente y los cambios que empieza a sufrir su cuerpo: "Me he dado cuenta del cambio de mi cuerpo y de que he aumentado de peso, pero a través del ejercicio y el deporte, siento que se está fortaleciendo para lograr un embarazo, un nacimiento y una recuperación saludables", aunque la cuñada del príncipe Guillermo ha tenido que abandonar los maratones.

Una buena noticia para la Casa Real y los duques de Cambridge, que está siendo testigos de como aumenta la familia en los últimos años.