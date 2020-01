Disponible para todos los celulares

“Prefiero estar meditado que medicado”: Ismael Cala

María Hernández / @Mariangel0117

La meditación es una actividad en la que se busca lograr un estado de atención centralizada en un pensamiento o sentimiento. Es una herramienta de vida que invita a la autoconfianza y ayuda a trabajar y calmar la mente.

Muchas personas han dado testimonio de que esta actividad -que no está relacionada con la religión- los ha ayudado a salir adelante cuando no encuentran más salidas. Este fue el caso del presentador y ahora conferencista Ismael Cala.

Este, uno de los presentadores más conocidos en América Latina por su programa Despierta con Cala en CNN en Español, comenzó a meditar hace cinco años cuando sintió que su vida se estaba saliendo de sus manos y la presión social -aparentar ser feliz, pese a los problemas- se lo estaba comiendo por dentro.

“El primer contacto que tuve con la meditación fue con el maestro Deepak Chopra, quien me permitió ser el puente entre sus meditaciones online para el mercado hispanoamericano. Al estar con él me di cuenta del gran beneficio que tenía meditar: empecé a dormir mejor, sentir más seguridad, alegría, paz y no sentir estrés”, comentó Cala.

Después de este encuentro que lo ayudó a mejorar en todos sus entornos, específicamente en el laboral y personal, el presentador continuó con su vida. Sin embargo, un día percibió que su trabajo como presentador, de algún modo, provocó que creara un personaje que no conocía en su totalidad.

“Sentí que necesitaba encontrarme más en esencia. Necesitaba más autoconocimiento del ser que soy como Ismael y no como Cala, que es como todo el mundo me conoce. Ismael estaba sofocado por el personaje Cala, y dije ‘quien no se encuentra adentro se pierde afuera’”, explicó el empresario Cala.

Un día sintió un llamado desde su alma que lo invitó a estudiarse más y saber cuál era su verdadera misión en el mundo. “A no dejarme arrastrar por el tema de la aprobación social, la fama y el reconocimiento del público”.

Por esta razón, en junio de 2016, tomó la decisión de abandonar el éxito y dedicarse, a través de sus emprendimientos, a despertar y elevar la conciencia en individuos y organizaciones. Así fue como, gracias a la asociación y alianza con Rodney Gollarza, presidente de Kingmagination, creó la aplicación Escala Meditando.

“Esta permitirá reencontrarte con tu alma, desde la vulnerabilidad de tu esencia de ser humano. Son meditaciones basadas en evidencias neurocientíficas y epigenéticas. Evidencia de cómo la práctica de la meditación altera las estructuras neuronales y hasta la biología y la neuroquímica de nuestro cerebro”, explicó el presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala sobre el uso de la aplicación.

El objetivo de Escala Meditando es democratizar el uso de la meditación como una herramienta neurocientífica y no relacionarla con el tema religioso. Se puede descargar de manera gratuita y las personas, después de comprobar si les dio beneficios o no, deciden si se suscriben a un plan de membresía.(Puede leer: Las apuestas de liderazgo de Ismael Cala)

“La meditación consciente permite una mayor comunicación entre las partes de nuestro cerebro relacionadas con el estrés, además de una mayor activación de las áreas referentes a la concentración y la tranquilidad. Por eso les sugiero a las personas que nunca han meditado, que lo hagan durante cinco minutos al día para que empiecen a observar los beneficios de esta práctica”.

Si bien las meditaciones cumplen un papel importante, esto no quiere decir que sea la solución a todo. Cala asegura que su aplicación es “una ayuda”, pero las personas que tienen otro tipo de problemas de salud tienen que ir con un profesional.

En febrero, Escala Meditando lanzará su primer reto gratuito de meditación para personas que meditan o que nunca lo hayan hecho. Serán siete días de meditaciones que no pasan de los 20 minutos.

Ismael Cala cree que hoy, gracias a la meditación, está en una mejor posición de madurez donde incluso podría regresar al programa, pero ya teniendo otras herramientas para lidiar con la presión y la tensión del mundo de las noticias.

“El consejo que les doy a las personas para que empiecen a meditar es amplitud de mente. Si nunca lo has realizado por estar sesgado respecto al tema, despójate de estos prejuicios. También busca un rincón para ir a meditar sin que nadie te moleste”.