¿Qué regalo pidió el príncipe Jorge para Navidad?

BANG Showbiz

Ahora que ha arrancado el mes de diciembre y, con él, oficialmente la temporada navideña, los niños del todo el mundo han comenzado a devorar los catálogos de juguetes para confeccionar la lista de regalos que esperan recibir estas Navidades y que en breve harán llegar a Santa Claus o los Tres Reyes Magos, dependiendo de sus preferencias y de sus países de origen.

Como cada año por estas fechas, en el seno de la familia real británica los grandes protagonistas pasan a ser sus miembros más jóvenes: los hijos de los duques de Cambridge. En su calidad de príncipe y futuro heredero al trono, el pequeño Jorge - de 4 años- cuenta con contactos especiales para asegurarse de que su carta de regalos llegue rápidamente y sin posibilidad de perderse a quien corresponde. De hecho, su padre, el príncipe Guillermo, se ha encargado de entregársela personalmente a Santa Claus durante su actual visita oficial a Finlandia, no sin antes asegurarle que su retoño había sido "muy bueno" y, por tanto, merecería encontrarse debajo del árbol de navidad el coche de policía que ha pedido cuando se despierte la mañana del próximo día 25.

"No ha escrito demasiadas cosas, así que creo que al haber pedido solo una no tendrá problemas", comentó el nieto de Isabel II, que en este último viaje no se encuentra acompañado de sus dos retoños -Jorge y Carlota- o de su mujer Catalina, que está embarazada del que será su tercer hijo en común.

La cuenta oficial de Instagram del palacio de Kensington ya ha compartido una imagen de Guillermo conociendo al personaje más relevante de estas fiestas que, sin duda, hará las delicias de sus pequeños.

"La carta de navidad del príncipe Jorge. El duque de Cambridge se la entregó en mano a Santa Claus en Helsinki", reza el texto que acompañaba a la imagen.