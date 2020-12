Rita Bendeck o la pasión por actuar, bailar y cocinar

La artista dice que en las fiestas vía Zoom logró superar los momentos duros del confinamiento; además, sostiene que la cocina, como la actuación, le permite desarrollar su creatividad.

¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia para usted?

Soy franca: no he sentido el encierro tan limitante. Me gusta la soledad, la disfruto, y el cambio, aunque fue drástico, lo encontré refrescante. Hice cosas que antes no hacía por falta de tiempo: leí mas, limpié más (como todo el mundo), lavé y hasta estudié. Sí, hubo momentos duros, pero los superé de alguna manera sin mucho aspaviento. Parte de mi salvación en este sentido fueron las fiestas Zoom de mi comparsa de carnavales, “Disfrázate como quieras”, donde bailaba hasta las tres de la mañana, sin parar, una vez al mes.

¿Algo positivo, y también algo negativo que le hayan dejado estos meses de encierro?

Lo positivo: tuve tiempo de tomar talleres de actuación con una profesora que si no hubiera sido por la pandemia no los habría dictado por Zoom. Hice dos de estos talleres y en ese proceso me tocó investigar teorías de psicología, ¡que había olvidado que existían! También tomé clases de italiano, vi webinars sobre todo tipo de eventos culturales, desde arquitectura hasta religión. Eso es importante para crecer como persona y, por supuesto, también como actriz. Por otro lado, la falta de trabajo es lo que considero negativo, pero poco era lo que yo podía hacer al respecto.

¿A qué atribuye, principalmente, que haya logrado hacer una carrera actoral sólida por más de treinta años?

¿Treinta? ¡Wow, qué montón! Yo diría que una dosis de paciencia, mucha perseverancia y una pizca de talento parecen ser la clave.

¿Reconoce cambios importantes en su trabajo actoral de hoy, con respecto a su trabajo en las primeras telenovelas en que participó?

La evolución en mi trabajo es bastante notable: me siento, ahora, más segura de lo que hago y de cómo quiero que se vea, de cómo siento los personajes. Definitivamente, la experiencia es muy importante.

Ha interpretado diversos personajes. ¿Cuál recuerda en particular?

Los personajes que me permiten improvisar me encantan y no son muy comunes en el espacio de la televisión. Recuerdo al de Los caballeros las prefieren brutas, era muy divertida y me dejaron improvisar mucho; me gustó cantidades. Con el tiempo y la experiencia se siente uno más cómodo para hacer este tipo de cosas.

Es conocida, entre sus amigos, como una gran amante de la música y el baile. Hablemos un poco de esa otra pasión.

La música ha sido parte de mí desde que tengo uso de razón. Recuerdo memorizar álbumes enteros para luego cantarlos, sola, sentada en el piso de mi casa con los parlantes en frente. Aprendí a cantar de esa manera y por ahí dicen que tengo buena voz. El baile es otra cosa, es mi terapia, si no bailo muero un poco. Así que procuro hacerlo lo que más puedo durante el año: soy asidua bailadora de salsa en Barranquilla.

Y tiene sitios donde se combinan la buena comida con la buena música.

La cocina es mi otro amor en cuanto a oficios se refiere. He tenido bares y restaurantes desde hace mucho tiempo y nos ha ido bien por ahí. La cocina, como la actuación, permite la creatividad y he encontrado en ella otra manera de permanecer activa imaginando y desarrollando sabores y recetas.