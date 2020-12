Rita Bendek o la pasión por actuar, bailar y cocinar

La artista dice que en las fiestas vía Zoom logró superar los momentos duros del confinamiento; además, sostiene que la cocina, como la actuación, le permite desarrollar su creatividad.

En términos generales ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia para usted?

Te soy franca: no he sentido el encierro tan limitante en mi caso. Me gusta la soledad, la disfruto y el cambio, aunque fue drástico, lo encontré refrescante. Hice cosas que antes no hacía por falta de tiempo: leí más, limpié más (como todo el mundo), lavé y hasta estudié. Sí, hubo momentos duros, pero los superé de alguna manera sin mucho aspaviento. Parte de mi salvación en este sentido fueron las fiestas Zoom de mi comparsa de carnavales, ‘Disfrázate como Quieras’, donde bailaba hasta las tres de la mañana, sin parar, una vez al mes.

¿Algo positivo, y también algo negativo, a nivel profesional o artístico, que le hayan dejado estos meses de encierro?

Lo positivo: tuve tiempo de tomar talleres de actuación con una profesora que de no ser por la pandemia no los hubiera dictado por Zoom. Hice dos de estos talleres y en ese proceso me tocó investigar teorías de psicología, ¡que había olvidado que existían! También tomé clases de italiano, vi webinars sobre todo tipo de eventos culturales, desde arquitectura hasta religión. Eso es importante para crecer como persona y por supuesto también como actriz. Por otro lado, la falta de trabajo durante todo ese tiempo es lo que considero negativo, pero poco era lo que yo podía hacer al respecto.

¿A qué atribuye, principalmente, que haya logrado hacer una carrera actoral sólida, estando siempre vigente, por más de treinta años?

¿Treinta? ¡Wow, qué montón¡. Yo diría que una dosis de paciencia, mucha perseverancia y una pizca de talento parecen ser la clave.

¿Ha reconocido cambios importantes en su trabajo actoral de hoy en día con respecto a su trabajo en las primeras telenovelas o series en las que participó?

La evolución en mi trabajo es bastante notable: me siento, ahora, más segura de lo que hago y de cómo quiero que se vea, de cómo siento los personajes. Definitivamente la experiencia es muy importante.

Ha hecho muchos y variados tipos de personajes en telenovelas y series de televisión. ¿Cuál recuerda en particular que le haya servido para enriquecer su carrera y su formación actoral?

Los personajes que me permiten improvisar me encantan y no son muy comunes en el espacio de la Televisión. Recuerdo al de “Los Caballeros las Prefieren Brutas”, era muy divertida y me dejaron improvisar mucho, me gustó cantidades. Con el tiempo y la experiencia se siente uno más cómodo para hacer este tipo de cosas.

Ha actuado, también, en cine ¿Qué diferencias fundamentales encuentra, según su experiencia y participación en este otro formato, con el medio televisivo?

En el cine se habla de otra manera, es más lento y pausado. Por ejemplo: Felipe Aljure, el director del “Colombian Dream”, no se limita en cuestión de tiempos, no si considera que la película lo exige. En la televisión el tiempo es ‘rey’ porque toca grabar cierta cantidad de minutos diarios para poder cumplir con la producción y no extenderse demasiado. Por esa misma razón los personajes en cine son más estudiados, ensayados, son más sólidos porque has tenido el tiempo suficiente para armarlos.

Es conocida en el medio artístico, y por supuesto entre sus amigos, como una gran amante de la música y el baile. Hablemos un poco de esa otra pasión.

La música ha sido parte de mí desde que tengo uso de razón. Recuerdo memorizar álbumes enteros para luego cantarlos, sola, sentada en el piso de mi casa con los parlantes enfrente. Entre otras fue una de las mejores maneras para aprender inglés, me aprendía las canciones aún sin saber hablarlo de tal manera que cuando lo aprendí ya era parte de mí. Aprendí a cantar de esa manera y por ahí dicen q tengo buena voz. Aljure me dejó cantar una de las canciones del “Colombian Dream”, justamente porque me había escuchado cantar en uno de mis bares en Barranquilla. El baile es otra cosa, es mi terapia, si no bailo muero un poco. Así que procuro hacerlo lo que más puedo durante el año: soy asidua bailadora de salsa en Barranquilla.

En su ciudad, Barranquilla, se celebra uno de los carnavales más importantes a nivel cultural en el mundo. ¿Cómo ha sido su relación particularmente con esta festividad?

¡Los Carnavales! Mis queridos carnavales son algo muy especial para mí. Otra manera de hacer la terapia que tanto me gusta: bailar. Yo empecé tarde con los carnavales porque aún cuando iba a verlos desde pequeña nunca los había bailado hasta ya adulta. Una amiga me dijo que tenía que salir en la comparsa bailando, acababa yo de llegar de vivir diez años en USA y estaba algo reacia al asunto, pero me gustó tanto que no he parado de participar desde entonces, con excepción de contadas ocasiones. Mi hija comenzó a los ¡4 años! Y es que es una sensación maravillosa bailar en la calle, hacer parte de esa energía que la gente derrocha en esos cuatro días con respeto, humor y sabrosura.

La música, también, en algún momento, se ha mezclado con otro de sus ‘amores’: la cocina. Hablemos de su faceta como empresaria de sitios donde se combinan la buena comida con la buena música.

La cocina es mi ‘otro amor’ en cuanto a oficios se refiere. He tenido bares y restaurantes desde hace mucho tiempo y nos ha ido bien por ahí. También he sido parte activa en el desarrollo de recetas de algunos de ellos. Ahora tengo un emprendimiento en el que hago mermeladas y otros productos, se llaman Mea Culpa, y han gustado muchísimo. Son sabores que me han atraído siempre, que he desarrollado a través de los años y que gracias a Dios han gustado. La cocina, como la actuación, permite la creatividad y he encontrado en ella otra manera de permanecer activa imaginando y desarrollando sabores y recetas.

Dice su perfil de Facebook, y también el de su Instagram: Rita Bendek. Actriz, diva en chanclas. ¿Cómo es esto de ‘diva en chanclas’?

Lo de diva en chanclas viene porque una vez, en el supermercado, vi a una señora muy elegante, entaconada, maquillada y bien vestida, empujando su carrito y haciendo compras. Vi esto y me vi a mí misma en chanclas, sin maquillaje y desparpajada, y pensé que era demasiado para mí salir a mercar de la otra manera. Caí en cuenta de que la actitud es lo que importa. Ser Diva es eso: una actitud, y yo la tengo, pero en chancletas.

¿Qué expectativas profesionales tiene para el próximo año?

Tengo muchas expectativas para el próximo año. ¿Y quién no? Este ha sido un año muy particular y en cuanto a lo profesional ha estado bastante quieto. Ya comenzó a moverse, hace dos semanas terminé una serie y el próximo lunes comienzo otra. ¡Espero no parar el año entrante ni un segundo!