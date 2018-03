¿Seguiría vivo John Lennon si no se hubiera casado con Yoko Ono?

BANG Showbiz

La veterana cantante Sandie Shaw, un referente de la música popular británica en la década de los sesenta, ha pasado de mantenerse en un discreto segundo plano durante los últimos años a reemerger ahora con fuerza en la vida pública con unas explosivas declaraciones sobre los sentimientos que albergaba hacia el exBeatle John Lennon.



Y es que la artista de 71 años, quien lleva una larga temporada retirada pero que, hace un mes escaso, recibía el título de dama de la orden del imperio británico de manos del príncipe Carlos de Inglaterra, no ha dudado en revelar que se sentía profundamente atraída por el malogrado intérprete -quien murió tiroteado en 1980 a las puertas de su casa- a pesar de que su relación personal nunca fue más allá de algún que otro encuentro amistoso.



Por si eso no fuera suficiente, la ganadora del Festival de Eurovisión en su edición de 1967 -su tema Puppet on a string sigue siendo uno de los favoritos del público británico- también ha aprovechado la ocasión para compartir sin miramientos su teoría de que el icónico artista seguiría vivo a día de hoy si se "hubiera casado" con ella en lugar de la artista conceptual Yoko Ono, aunque de su hipótesis también se desprende la posibilidad de que ella hubiera perecido en su lugar.



"Quería a John y creo que debería haberse casado conmigo. Estaría vivo a día de hoy porque yo le habría protegido y habría recibido esas balas por él", ha asegurado tajante la vocalista, justo antes de revelar orgullosa al Daily Mail que su primer encuentro con el astro de la música se produjo en base a una ingeniosa mentira por su parte.



"Los Beatles eran ya unas estrellas y se disponían a actuar en el Royal Albert Hall. Así que me dio por llamar por teléfono y dije: 'Soy Sandra, la prima de John. No le he visto en años, así que me pasaré a saludarle'. Fui para allá y cuando me topé con John, me dijo directamente: 'No tengo ninguna prima llamada Sandra, pero sigue'. ¿Te lo puedes imaginar? Esas cosas no pasan ahora", ha asegurado.



A pesar de que nunca pudo cumplir su sueño de compartir su vida con el afamado intérprete, la extrovertida cantante nunca renunció a la idea de encontrar el amor en otra persona y, de hecho, en su trayectoria destacan dos matrimonios fallidos -primero con el cofundador de Virgin Nik Powell y, posteriormente, con el diseñador Jeff Banks-, uno exitoso -el que mantiene con su tercer marido Tony Bedford- y por supuesto los tres hijos que tiene de sus dos relaciones anteriores.