Archivo AFP

Serena Williams aprendió a posar para las portadas de las revistas más prestigiosas del mundo con la misma facilidad que suma Grand Slams a su palmarés, pero hubo una no época no demasiado lejana en la que no soportaba mirarse al espejo por culpa de esa figura que la ha convertido en una de las mujeres más legendarias de la historia del tenis.