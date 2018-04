¿Shakira está perdiendo cabello por estrés?

-Redacción Gente

Las investigaciones en España por presunta evasión de impuestos, junto con otras situaciones como los problemas que ha tenido en sus cuerdas vocales, Shakira ha sido víctima del estrés, que está teniendo repercusiones en su salud.

Según el portal web La Mujer Hoy, la cantante está sufriendo de alopecia, una enfermedad que genera calvicie y, en algunos casos, irritación y dolor en el cuero cabelludo. Por esta razón habría acudido a una clínica en Barcelona para intentar recuperar la pérdida de su reconocida melena rubia.

Además, afirman que la artista se sometió a un tratamiento denominado “micropigmentación capilar”, que sirve para disimular aquellos espacios del cuero cabelludo en los que se ha perdido una cantidad significativa de cabello.

El estrés es una de las causas de la alopecia nerviosa. Y no es un secreto los problemas que ha tenido Shakira en su carrera profesional, entre otras cosas, por la hemorragia en sus cuerdas vocales que la obligó a suspender su gira El Dorado World Tour, y por el escándalo fiscal de evasión de impuestos por el que las autoridades españolas la están investigando.

Pero no son los únicos inconvenientes que ha tenido que afrontar la cantante en los últimos meses. Aunque Gerard Piqué, el padre de sus dos hijos, Milán y Sasha, se ha empeñado en publicar fotos con Shakira en su cuenta de Instagram, los rumores sobre una supuesta crisis sentimental no paran. El País de España aseguró que su círculo más cercano niega un distanciamiento entre ellos, sin embargo, reconocen que no es un momento fácil para la pareja.

Por ahora, la cantante barranquillera no se ha pronunciado sobre los rumores de su alopecia nerviosa. En su lugar, ha manifestado su preparación para el comienzo de El Dorado World Tour el próximo 3 de junio en Hamburgo, Alemania.