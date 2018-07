Estuvieron este fin de semana en Bogotá

Sharon Needles y Shangela Laquifa Wadley: la televisión hace “drag”

Juan David Montes

Algo tienen deportes como el fútbol —serán su popularidad y las pasiones que despiertan— que invita a sus seguidores a preferir la oportunidad de ver cada disputa en compañía, con varios amigos en casa o en algún bar, para expresar su euforia de forma colectiva. Otro tipo de eventos, como las premiaciones o los reinados de belleza, por mucho llegan a inundar las redes sociales, pero no es usual la necesidad de congregarse para celebrar o sufrir al unísono.

Sin embargo, desde hace un tiempo hay un reality show que ha adaptado esta suerte de ritual grupal, con gritos a la pantalla incluidos. Es RuPaul’s Drag Race (RPDR), el programa creado por RuPaul Charles, quien encarna a una de las drag queens más populares de Estados Unidos. El objetivo de cada temporada es encontrar a la mejor drag del país, título que —según el criterio de “Ru”—, se resume en cuatro cualidades: carisma, autenticidad, coraje y talento.

Ya se han emitido diez temporadas de este reality, tiempo suficiente para que su audiencia se haya extendido alrededor del mundo; una audiencia que prefiere reunirse en bares, en encuentros que se conocen como viewing parties. El más reciente se llevó a cabo el pasado 28 de junio, con la emisión de la final de la décima temporada. A El Recreo de Adán, un bar gay bogotano, asistieron Sharon Needles, ganadora de la cuarta temporada, y Shangela Laquifa, quien ha participado en dos temporadas del reality y en una de sus ediciones especiales RuPaul’s Drag Race All Stars.

A diferencia de otros programas como The Voice o American Idol, en los que incluso para sus ganadores resulta complejo construir una carrera basada en su aparición televisiva, con RPDR basta con que sus concursantes salgan en unos cuantos episodios para luego dedicarse a recorrer bares y discotecas con shows en los que bailan, cantan, hacen comedia y se toman fotos con sus seguidores. A esto vinieron Sharon Needles y Shangela, quienes se suman al creciente listado de ganadoras y concursantes del reality de RuPaul que han pasado por Colombia.

Ambas se presentaron con la gestión de Oh My Drag!, en Sutton Club, una discoteca en el norte de Bogotá, durante la noche del 29 de junio. No pudieron permanecer hasta el domingo, cuando se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBT, debido a lo ajustadas que son sus agendas: “RuPaul me dijo una vez: ‘Mejor ponte a trabajar’. No me imaginé que sería tanto”, dijo Sharon al excusarse por no poder extender su estancia un par de días.

Sharon Needles fue sincera y reconoció que no conocía de forma previa la escena drag de Bogotá. Por su parte, Shangela Laquifa bromeó al compararse con Ariadna Gutiérrez, pues obtuvo el segundo lugar en la tercera temporada de RPDR: All Stars: “Me encanta ver concursos de belleza, y cuando digo: ‘Mira a esa chica’, siempre son la señorita Colombia y la señorita Venezuela. Todas las divas vienen de aquí”.

Durante sus presentaciones llevan puestas sus pelucas, los rellenos de espuma que acentúan las curvas y formas que ellas les añaden a sus personajes, y capas y más capas de maquillaje, pero son varias las escenas del reality en las que aparecen con la cara lavada. Shangela, Sharon y sus colegas intercambian pronombres, de ella a él, a su antojo. Son una muestra de la ruptura de la binariedad de género que se extiende desde diferentes frentes, y ser drag es solo uno de ellos.

“No veo que el mundo se vuelva un peor lugar debido a que las personas se expresen de la forma como se identifiquen a sí mismas. Todas estas identidades han existido por siglos, sólo que estamos en un momento en el que podemos tener discusiones al respecto”, comentó Sharon Needles, antes de que Shangela concluyera: “Las únicas etiquetas que deberían existir son las que están en la ropa. Tienes el derecho a que se refieran a ti de la forma como tú quieras”.

Antes de dar comienzo a su espectáculo, permanecieron durante varios minutos atendiendo una extensa fila de seguidores que se querían tomar fotos con ellas. Hace parte de su trabajo, lo saben, y no dejaron de sonreír ante las cámaras, por agobiante que fuera atender a la multitud. Después desaparecieron. Tenían que alistarse para sus presentaciones, intercaladas con las de drags locales como Organza, Anasthesia, Fenix y Greta White.

Al cierre aparecieron juntas, con una bandera de Colombia. Una bandera que ondearon con tanto orgullo como el que la comunidad LGBT expresó durante su marcha del domingo 1º de julio.