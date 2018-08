'Soy una youtuber con propósito': Kika Nieto en Bogotá Gospel

Redacción Actualidad

La novena edición de Bogotá Góspel se realizó este martes, 7 de agosto, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. El evento, al que asistieron 80 mil personas, comenzó a las 2:00 p.m. en medio de una tarde lluviosa y paralelo a la posesión del presidente Iván Duque. (Vea: Las imágenes que dejó Bogotá Gospel 2018)

En el lugar se presentaron artistas internacionales como el mexicano Marco Barrientos y Kike Pavón, quien invitó a tarima a Juanse Laverde, ganador de la Voz Kids. El niño interpretó junto al artista español "La gloria de Dios". También estuvieron bandas nacionales como La Reforma. Los asistentes adoraron, gritaron y saltaron en un evento que permite que la comunidad cristiana de la capital se reuna en torno a la música, el arte y a su Dios.

"Hace unos meses pasé por una situación en la que mi fe se puso a prueba y Dios en secreto me dijo: ‘no estás sola, yo estoy contigo y no te voy a dejar en vergüenza’".

Al caer la noche y para darle la bienvenida al cantante Redimi2, el presentador indicó que llegaría una invitada especial, se trataba de la youtuber colombiana Kika Nieto, quien tiene más de seis millones de suscriptores en su canal, en el que publica videos contando su día a día, haciendo retos, hablando de moda, maquillaje, diseño y fotografía. La influencer comenzó su saludo diciendo: "quiero escuchar a los hijos del dueño gritar". (Lea: La polémica que generó video de youtuber Kika Nieto por comentarios sobre LGBT)

"Soy Kika Nieto, una youtuber con propósito", dijo la joven para los que no la conocían. Nieto tomó aire y aseguró que estaba en ese lugar por una promesa que, según ella, Dios le estaba cumpliendo. "Hace unos meses pasé por una situación en la que mi fe se puso a prueba y Dios en secreto me dijo: ‘no estás sola, yo estoy contigo y no te voy a dejar en vergüenza’".

Antes de darle paso al cantante que cerraría el festival, la youtuber les pidió a los asistentes que, aunque las personas los rechacen por sus creencias, fueran firmes en sus convicciones. "Si en algún momento, alguno de ustedes siente que a causa de su fe y de su convicción los rechazan, los discriminan o los hacen a un lado, sean fieles porque Dios, es un Dios de pactos, un Dios que cumple sus promesas".

Cabe recordar que, el martes 6 de marzo, la bogotana publicó un video en el que respondía preguntas de sus seguidores. Y lo título como "Mi video más sincero". Se trata de un reto muy popular entre youtubers en el que sus seguidores les envían cuestionamientos y ellos les dan respuestas. (Lea: Kika Nieto responde a críticas por video en el que se refería a comunidad LGBT)

Sin embargo, una de las preguntas generó gran polémica y rechazo por parte de la comunidad LGBT y de los influenciadores que han contado en público que son gais o lesbianas. El usuario de Twitter Daniel Amaya le preguntó: "¿Qué opinas de la comunidad LGBT siendo de una religión cristiana?". Erika Nieto Márquez, diseñadora gráfica de profesión, mencionó que se estaba "metiendo en la boca del lobo", pero aclaró que todas las personas opinaban diferente y que eso estaba bien.

Lea: Kingblessed: reguetón desde las discotecas hasta las iglesias

“Dios creo al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer y viceversa, considero que hombre con hombre y mujer con mujer no está bien, pero lo tolero”. La diseñadora realizó una disculpa y aseguró que su intención no fue ofenderlos, habló de sus creencias y expresó que fue llamada a dar amor y no a juzgar, pidió respeto y aceptación.