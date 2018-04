Suplantado: le crean un Facebook falso a Juan Pablo Llano

-Redacción Gente

Últimamente está de moda hackear y suplantar a las personas. Los famosos colombianos no se salvan de esta modalidad ilegal, que se implementa fácilmente a través de redes sociales. Este es el caso de Juan Pablo Llano, actor, modelo y presentador paisa, quien está siendo suplantado a través de Facebook con una cuenta falsa, esta misteriosa cuenta tiene el nombre de Mauricio Maure, y supuestamente vivie en Francia.

La persona que elaboró este perfil, logró obtener fotos privadas del actor, de sus hijos y su familia. Creando un perfil confiable, el suplantador consigue a sus víctimas, en su mayoría mujeres, y las estafa.

Llano ya reportó el caso a Facebook, sin ebargo la respuesta no ha sido para nada útil. "Ya hice el request con Facebook, pero no da respuesta, me dice que este perfil no viola las normas, me parece que sí. Ahí sigo en la pelea, así que le pido el favor a la gente que denuncie, ¡tengan cuidado! no se dejen engañar", dice el actor.

A través de este perfil falso, una mujer en Holanda resultó estafada. El actor está preocupado y advierte a las personas que no se dejen engañar por personas malintencionadas, que usan la identidad de otros para incurrir en este tipo de delitos.