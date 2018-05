Taraji P. Henson es una mujer comprometida

BANG Showbiz

Este domingo la actriz Taraji P. Henson tenía doble motivo de celebración; pese a tratarse de un día en que ya esperaba recibir todas las atenciones de su hijo de 25 años -fruto de una relación anterior-, la protagonista de la serie Empire se llevó una verdadera sorpresa cuando su pareja, el jugador retirado de fútbol americano Kelvin Hayden, le entregó un segundo e inesperado regalo: un impresionante anillo de compromiso.



La actriz y cantante dio a conocer la noticia a todos sus seguidores este mismo lunes junto a una imagen en la que muestra su nueva joya: "¡He dicho que sí! Empezó con un brazalete de Cartier, pero ese era solo mi regalo del día de la madre, y luego se puso de rodillas y casi me desmayo. Esta chica está oficialmente fuera del mercado y está muy feliz por ello", manifestó Henson.



Pese a que la pareja mantiene una relación desde hace algo más de dos años, Taraji solo se animó a confirmarla a finales del año pasado. Poco amiga de realizar declaraciones acerca de su vida privada, la estrella decidió dar ese paso para compartir con todos sus fans el gran momento tanto profesional como personal del que estaba disfrutando.



"Estoy feliz en mi día a día. Por fin ha sucedido. A ver, no soy del tipo de persona que le cuenta sus asuntos privados a todo el mundo, pero creo que es importante que se sepa que soy feliz. Estoy muy, muy contenta. Sencillamente lo estoy. Llevamos juntos dos años. Y lo más probable es que nadie lo supiera, porque soy muy reservada. Pero sí, estoy feliz", reconoció la actriz en una entrevista.



En el pasado, Taraji manifestó que encontrar pareja no resultaba precisamente una tarea sencilla debido a su éxito y, en consecuencia, su intenso ritmo de trabajo, que podía resultar amenazante para algunos hombres, pero no para su futuro marido.