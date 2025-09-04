🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
04 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
Ubeimar Ríos, protagonista de “Un Poeta”: “El fracaso es una compañía constante”
En su paso por Claro Oscuro, Simón Mesa Soto y Ubeimar Ríos, director y actor principal de la película colombiana “Un poeta”, hablaron, entre otras cosas, sobre el origen de la historia para este filme, sus visiones del éxito y los poetas que los han influenciado.
