Ha sido portada de la revista en varias oportunidades en distintos países

Viviana Castrillón, en el templo de la seducción

Juan Carlos Piedrahíta B.

Viviana Castrillón es capaz de casi todo. Sin reparos, dice que fue de las primeras chicas Playboy en Colombia y que a los 40 años todavía representa, con sensualidad, erotismo y mucha piel, a la marca de las orejas de conejo. Asegura, también, que le sigue causando algo de pudor la desnudez, aunque le encanta su cuerpo, al que le dedica dos horas diarias sin excusas. Es directa al comentar que le gusta ser el combustible de la seducción, ese escenario único para el que emplea la expresión “comenzar a calentar motores”.

Se le mide a la mayoría de los hechos. Para aconsejar, lo más indicado es haber vivido en carne propia, y lo que tiene en su haber es un torrente de experiencias sensitivas que está dispuesta a compartir con generosidad con quienes la buscan a través de sus canales de comunicación. Destreza, picardía y, sobre todo, curiosidad la han llevado a experimentar en terrenos de los contenidos para adultos y la han impulsado para convertirse, incluso, en catedrática del tema.

Por muchas veces que se haya despojado de sus prendas para posar ante el lente de Playboy (cuenta que en la portada de la revista ha aparecido cuatro veces en distintos países), nunca se ha sentido atraída por la pornografía. Los contenidos explícitos sexuales no están dentro de su catálogo y no le interesa violar la delgada frontera entre la sensualidad y la vulgaridad. “Lo mío es la insinuación”, dice cruzando la pierna y haciendo que su mano marque el trayecto desde el muslo hasta la cintura. Una sonrisa a manera de juego se esboza en el rostro.

Viviana Castrillón es publicista y realmente aterrizó en el modelaje por casualidad. Una coincidencia similar la condujo a ser protagonista de los contenidos para adultos. En alguna oportunidad acompañaba a una amiga a realizar un casting y tan pronto la vieron la invitaron a hacer una prueba de talento. “Tú también estás muy linda”, escuchó, y esas palabras le cambiaron la vida por completo. Nunca se había sentido una mujer atractiva. Tenía, según su propio entender, “los dientes torcidos”, y desconocía que la sensualidad se puede activar desde el interior.

“Recuerdo que el paso de modelo a chica Playboy no fue nada fácil. En ese momento yo no tenía tanta seguridad y mi preparación física no era la óptima, a pesar de ser una total aficionada al deporte. Cuando me ofrecieron los primeros videos sensuales, pensé que no iba a ser capaz porque yo venía de un mundo totalmente distinto al trabajar publicidad exterior”, cuenta acelerando algunas palabras dentro de la frase.

Hoy tiene una relación consolidada con Playboy y no disimula al decir que gracias a sus apariciones en esta exitosa publicación ha podido fortalecer sus propias iniciativas creativas. El desnudo la hizo cercana al público y tanto mujeres como hombres se le acercaban pidiéndole asesoría para estimular y enriquecer las relaciones de pareja. Jamás se negó a dar un consejo y lo que hizo fue estructurar un canal de comunicación más efectivo que con el tiempo pasó a llamarse Vivi Tips.

Las recomendaciones en ese formato contundente, respaldado por la figura inconfundible de Viviana Castrillón, fueron la puerta de entrada para la realización de muchos de los anhelos de la modelo. Por un lado se fortaleció el nombre de VC Dreams, uno de los lugares temáticos para mujeres y para parejas en Colombia, y por otro fue el anzuelo para que la plataforma HotGo TV pensara en ella como una de sus voceras para América Latina.

“HotGo TV ya existía desde hace varios años, pero transmitía con diversos operadores de televisión. Entonces decidieron independizarse y ahora se puede acceder desde aparatos móviles, computadores, conservando los más estrictos niveles de reserva y seguridad para los usuarios. Ellos pensaron en mí por mi trayectoria con Playboy y al ver también que he aprendido a diversificar mi nombre con el almacén temático y mis diseños de ropa interior”, cuenta Viviana Castrillón, quien se toma el tiempo de elaborar a pulso cada diseño que muestra durante sus exhibiciones ante las cámaras.

Viviana Castrillón está reconciliada con el hecho de ser un referente sexual en el país. Más bien, se ha preocupado por generar contenidos responsables y de calidad para que el público que la sigue no piense que se durmió en los laureles y en las sábanas de cena de Playboy. El trabajo es arduo para cuidar su cuerpo, al que considera un templo sagrado, y se prepara todos los días para, sin importar la edad, mirarse al espejo, verse bella y seguir cosechando la seducción con su principal herramienta.