Horarios del Estéreo Picnic 2025: lineup y programación por días

Este año, el FEP contará con cuatro escenarios:

Escenario Johnnie Walker

Escenario Adidas

Escenario Presente

Escenario Falabella

Jueves 27 de marzo

En las distintas plataformas, Mayra Sánchez, Miel, Raquel y Ángel Dumile darán apertura al primer día del FEP. Además, para el cierre, Shawn Mendes estará en el escenario Johnnie Walker de 11:15 p.m. a 12:45 a.m.; Alanis Morissette en el escenario Adidas de 9:45 p.m. a 11:15 p.m., y Kavinsky desde las 2:00 a.m. en el escenario Presente.

La programación contará con 22 artistas en total. Entre ellos: Arde Bogotá, Kei Linch, Teddy Swims, PabloPablo y Foster The People.

Viernes 28 de marzo

El inicio está a cargo de Gabriela Ponce, Lunalé, Bad Milk y Yo No La Tengo. Para este segundo día del festival, en el escenario Johnnie Walker, Justin Timberlake se presentará de 11:15 p.m. a 12:45 a.m. En el escenario Adidas, Danny Ocean estará de 12:45 a.m. a 2:00 a.m. Mientras tanto, en el escenario Presente, Elena Rose se subirá al escenario de 6:45 p.m. a 7:45 p.m., seguida por Nath, quien cantará de 8:45 p.m. a 9:45 p.m.

Sábado 29 de marzo

Para arrancar la tarde del sábado, harán su presentación artistas como De Mar y Río, Cardellino y Melov. Galy Galiano se presentará en el escenario Johnnie Walker de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.; en el escenario Adidas, Nathy Peluso estará de 7:30 p.m. a 8:30 p.m.; el escenario Presente recibirá a Las Mijas de 3:30 p.m. a 4:15 p.m. y, allí mismo, Kapo se presentará de 11:30 p.m. a 12:30 a.m. Por último, en el escenario Falabella, Funk Tribu cerrará el evento desde 1:30 a.m.

Domingo 30 de marzo

Para cerrar el Festival Estéreo Picnic con broche de oro, llegan artistas como Ela Taubert (escenario Johnnie Walker) de 3:45 p.m. a 4:30 p.m.; Girl In Red (escenario Johnnie Walker) de 5:15 p.m. a 6:15 p.m.; Mon Laferte (escenario Johnnie Walker) de 7:15 p.m. a 8:15 p.m.; Olivia Rodrigo (escenario Johnnie Walker) de 9:30 p.m. a 11:00 p.m.; y Rüfüs Du Sol (escenario Adidas) de 11:30 p.m. a 1:00 a.m.

Otros escenarios y espacios del FEP

CLUB FEP: Coke Studio

El Drop x Coke Studio, un escenario de música electrónica que se suma a la programación, estará ubicado entre los escenarios 1 (Johnnie Walker) y 2 (Adidas) del Festival Estéreo Picnic.

Presentará a DJ’s y artistas como DJ Who, HERCVLES AND LOVE AFFAIR, GOMA, Theus Mago, SHUBOSTAR y NUCLEAR DIGITAL TRANSISTOR.

Sus horarios también están incluidos en los carteles por día.

Zona de Menores del FEP

Se habilitará una nueva zona destinada a menores de 7 años en adelante, que estará debidamente delimitada y señalizada. Los asistentes a esta zona podrán disfrutar exclusivamente de los shows de Shawn Mendes, Justin Timberlake, Beck, Olivia Rodrigo, Tate McRae, Parcels, Astropical y Mon Laferte.

Este espacio contará con servicios como baños y restaurantes. El acceso estará restringido a los menores y sus acompañantes autorizados: todo menor debe estar acompañado por un adulto responsable para poder ingresar, y aquellos acompañantes mayores de edad que no tengan entrada para esta zona, no podrán acceder.

El acceso a la Zona de Menores estará habilitado dos horas antes del inicio de los shows, durante los cuatro días del festival. Después de cada concierto de Tate McRae, Parcels, Astropical y Mon Laferte, los menores y sus acompañantes deberán abandonar el Parque Simón Bolívar.