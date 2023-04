Horóscopo diario gratis: hoy 5 de abril de 2023

Horóscopo para hoy 5 de abril de 2023. Foto: Pixabay

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)

Acércate a tus amigos. Es bueno que las personas que te conocen te digan que lo estás haciendo bien, para que creas en ti. Palabra del día: seguridad.

Leo (24 jul. - 23 ago.)

No renuncies a tus sueños. No te desmotives, todos los días no son buenos, se trata de aprender desde la experiencia. Palabra del día: soltar.

Virgo (24 ago. - 23 sep.)

No has sabido aprovechar las oportunidades y por eso sientes que nada vale la pena. Busca ayuda, tú solo no puedes contra todo. Palabra del día: paciencia.

