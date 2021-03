Horóscopo para hoy 11 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos zodiacales que más se aferran al pasado? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Uno de los duelos que más les cuesta trabajo superar a los seres humanos es el desapego emocional. No importa si se trata de un familiar, de un amigo, de una pareja o incluso de una mascota, nadie viene programado para decir “adiós”. Estas experiencias hacen parte de la historia de cada ser universal y algunos son más resistentes a los cambios, a las despedidas y a seguir con sus vidas. Pero. ¿a quiénes les cuesta más soltar?:

Escorpio

Las curiosidades de la vida, este signo zodiacal nos da una gran sorpresa. Aunque su carácter y su personalidad lo hacen arrollador, los escorpiones del zodiaco son intensos para amar, les encanta tener la razón y cuando se enfrentan a un duelo emocional hacen lo humanamente posible para no soltar, ni terminar sus relaciones afectivas. Hay momentos en lo que utilizan la venganza para demostrarles a las personas que son los mejores en todo lo que hacen emocional, familiar, y laboralmente.

Leo

Son extremadamente cariñosos, les encanta estar dando besos, abrazo y diciendo frases lindas. Sin embargo, son un poco manipuladores, cuando se dan cuenta de que las cosas no van por buen camino les gusta hacerse las víctimas y recurren al drama para lograr su objetivo: que no los dejen. Nunca aceptan un NO como respuesta y en ocasiones son muy obsesivos con sus parejas.

Libra

¡Increíble! Los más libres del zodiaco resulta que son los más apegados emocionalmente. Aunque tienen una capacidad admirable para superar dolores producidos por sus experiencias de vida, les cuesta demasiado batallar con su corazón y sus sentimientos. Cuando ve que ya no hay posibilidad alguna de revivir la llama del amor, busca información valiosa para hacer caer de nuevo a la persona que ama. Se centran en diálogos en los que la armonía reina y donde su poder de convencimiento tiene casi un 99% de efectividad.

