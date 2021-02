Horóscopo para hoy 22 de febrero de 2021

Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud tu signo zodiacal.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Alguien de tu familia necesita mucho apoyo en este momento. Impúlsalo para que logre sus objetivos sin temor de arriesgar. Número del día: 9.

Aries (21 de marzo – 20 abril)

No tengas miedo de decirles a la persona que amas: “NO”. Aún no estás preparado para tener un compromiso tan serio, debes sanar. Número del día: 12.

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Estás frustrado porque no has podido solucionar tus conflictos con tu familia. No insistas más, algunas cosas deben mantenerse tal y como están. Número del día: 1,

Conozca qué dice su horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/