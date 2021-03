Horóscopo para hoy 31 de marzo de 2021

¿Cuáles son los signos más tercos del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

No existe en el mundo nada más odioso y fastidioso que encontrarse en el camino con una persona que sea terca. Tratar de convencer y exponer razones para obtener resultados positivos puede ser perjudicial para la salud de quienes los rodeen. Y no se trata de malestares físicos, sino emocionales. Tener que darle la razón al otro por capricho y obligación, en vez de dársela por devoción o porque en realidad la tiene, es uno de los peores laberintos en los que se puede meter un individuo. Aquí enlistamos los signos más tercos del zodiaco.

Virgo

No hay poder humano que los convenza con un argumento que no sea el de ellos. Son testarudos y no les importa nada, así les demuestren que hay otros caminos para salir de una situación en particular. Las personas nacidas bajo este signo no confían en nadie, esto hace que quieran tener el control de todo, no existen términos medios, por eso terminan sacando de casillas a todo el mundo con su terquedad.

Leo

Siempre creen que son los más importantes y que todo debe girar alrededor de ellos. Aunque tienen buen corazón y les gusta ser generosos, su ego es tan grande, que su defecto más grande es: no saber escuchar. Todo lo toma personal, se siente juzgado y aunque a veces le den la razón, es tanta su intransigencia que pelea hasta con el mismo por tener la razón. Sus decisiones en la vida son inconstantes.

Escorpio

Los reyes y las reinas del drama emocional. Mientras que unos signos son egocéntricos, y otros no escuchan, los escorpiones del zodiaco son tan apasionados que terminan dañando la armonía y alterando la realidad. Es muy poco probable que se cierren en sus posturas y que no den el brazo a torcer por ningún motivo, así las decisiones lo perjudiquen. Lo más importante es ganar las batallas que él mismo se inventa.

