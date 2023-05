Horóscopo para hoy 4 de mayo de 2023: ¿qué te deparan los signos zodiacales?

Horóscopo para hoy 4 de mayo de 2023. Foto: Pixabay

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Procura equilibrar todos los aspectos de tu vida y saldrás de la encrucijada en la que te metiste. No le des tanta importancia a los comentarios de tu pareja si no aportan. Animal del día: Tigre.

Tauro

21 de abril a 21 de mayo

Te vas a quedar esperando toda la vida si no eres capaz de afrontar la realidad que te acobija en este instante. No es bueno que atentes contra tus mismos juicios si no tienes claro algo. Animal del día: Perro.

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

A veces es bueno que hagas una revisión a tu pasado para que puedas pisar el presente con más certeza. Trabaja en tu seguridad interior. Animal del día: Pulpo.

