Horóscopo para hoy 6 de abril de 2021

¿Cuáles son los signos más arrogantes del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Encontrarse con este tipo de personas en el camino es más frecuente de lo que se puede pensar. No importa el escenario social en el que se muevan, siempre terminan siendo “rechazados” por su particular forma de ser. Quizá no sea culpa de ellos únicamente, su carga astrológica tiene mucho que ver en la forma como se comportan. Hablamos de esos individuos que se creen más que los demás, que pasan por encima de todo y de todos, incluso, de sus principios, y que se catalogan como: odiosos, prepotentes, y con un ego más grande que el cielo. ¿De quiénes se trata?

Tauro

Su fuerza interior es inmensa, por eso en la mayoría de los casos no dan su brazo a torcer. Son ególatras y les gusta demostrar que siempre tienen la razón. Cualquier persona que se acerque a él o ella se dará cuenta de inmediato de que sus ínfulas de superioridad son tan elevadas que puede herir susceptibilidades. Casi nunca reconocen sus equivocaciones, por eso es muy frecuente que dejen varios problemas sin resolver.

Leo

Narcisistas por excelencia. Les gusta pasar por encima de todo el mundo, especialmente si tiene un cargo donde debe dar órdenes. Contestan feo, miran por encima del hombro y en ocasiones, quienes los conocen, pueden afirmar que son: insoportables. Los leones del zodiaco defienden sus posturas a como dé lugar y no permiten que nadie los rete. Viven en competencia hasta con ellos mismos.

Aries

Lo único que les importa en la vida son ellos mismos. No tienen en su programación entablar buena comunicación con otras personas que se les acerquen. Son egocéntricos, creen que todo gira alrededor de ellos y eso los lleva a que vivan en soledad. Las personas que tienen afinidad con este signo es porque logran leer y detectar su talón de Aquiles. Sin embargo, no soportan mucho a su lado por su prepotencia extrema.

