Horóscopo para hoy 6 de mayo de 2021

Hacer comentarios inoportunos, utilizar información para herir al otro a través de la burla o el chiste, son algunos de los comportamientos de estos signos zodiacales:

Virgo

Las personas nacidas bajo este signo son imprudentes por naturaleza. A veces pecan por groseras, incluso si se trata de las personas más cercanas a ellos. Son hirientes con sus comentarios, y en la mayoría de las ocasiones no tienen filtro para expresar la forma como se sienten. Nunca piden disculpas por sus actos y siempre van a tener la razón en todo.

Acuario

Con ellos no se sabe qué es peor si que se queden callados o que recurran a su sentido del humor para hacer sentir incómodas a las personas. Es tan imprudente que no le interesa dañar eventos sociales, o conversaciones, siempre sabe que comete errores con lo que sale de su boca, y lo hace con la firme intención de “conseguir amigos”, generando el efecto contrario en los demás: fastidio y mucha ira.

Géminis

Los más comunicativos del zodiaco, sin temor a equivocarnos podemos decir que es el signo más imprudente del zodiaco. No actúan con mala intención, eso hay que dejarlo claro, sin embargo, no son capaces de guardar silencio y mucho menos secretos. Creen que luchan por la verdad y la justicia, pero no personas que puedan guardarse las cosas, a veces suelen ser catalogados como chismosos.

