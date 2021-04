Horóscopo para hoy 8 de abril de 2021

¿Cuáles son los signos más insoportables del zodiaco? Descubre aquí qué te depara tu signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud.

Puede existir mucho amor, cariño y admiración, pero cuando hay una relación con estas personas a veces estos sentimientos no son garantía para tener un feliz término. No se trata solo de tolerancia, este es uno de los desafíos de adaptación social más complejos de cualquier contexto. Soportar mal carácter, explosión de emociones, egoísmo, egocentrismo y comportamientos odiosos trazan el camino de estos signos zodiacales para no ser muy bien recibidos en su grupo de amigos, parejas, compañeros de trabajo y familia. ¿De quiénes se trata?

Leo

Su egocentrismo no lo deja ubicarse en la realidad. Tiene comportamientos odiosos, egoístas y se desespera con mucha facilidad. Los leones del zodiaco tienen varios conflictos emocionales internos, luchan hasta con ellos mismo para ser los mejores, y utiliza la victimización para lograr sus objetivos.

Escorpio

Memoria fotográfica. Podría pensarse que esta es una de las cartas mejor jugadas de este signo zodiacal. Sin embargo, este es su principal problema. Puede comparársele con una bomba de tiempo, cualquier cosa lo saca de su centro, y reacciona de una forma tan explosiva que termina volviendo una tormenta un caos sin solución aparente. Aunque es noble, y parece que se le olvida las cosas, perdona, pero nunca olvida siempre terminan poniendo el dedo en la llaga, donde más duele, donde hubo tristezas y decepciones para hacer sentir mal a la otra persona.

Cáncer

Le encanta acumular emociones: buenas y malas. Parece que todo lo tiene bajo control, pero al final del día resulta siendo una persona explosiva e impulsiva. Sus comportamientos fuera de tono son insoportables, como siempre está cargado energéticamente sus emociones lo controlan, cuando debería ser, al contrario. No deja hablar, interrumpe, absorbe y no sale de esos estados críticos tan fácil.

