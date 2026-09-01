Horóscopo diario gratis para hoy 01 de septiembre del 2026

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

La independencia es tu carta para estos últimos meses del año, no la pongas en riesgo ni siquiera por tu familia.

Color del día: Rojo

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No estás cambiando, no te engañes, estás jugando a ser una persona que no eres por querer encajar.

Color del día: Fucsia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Al fin estás soltando nudos del pasado para darle la bienvenida a una nueva relación de pareja. Este es el momento de empezar sin miedo.

Color del día: Morado

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Se están dando muchos cambios en tu familia y es hora de empezar a respetarlos sin alterarlos por nerviosismo.

Color del día: Verde

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Qué gran actor eres, sigues demostrándole a la gente una felicidad que no habita en ti porque cada día necesitas más amor.

Color del día: Azul

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Es verdad que hay que estar seguro de las decisiones que tomas, pero el exceso de confianza te puede jugar una mala pasada.

Color del día: Amarillo

Leo (24 julio - 23 agosto)

Necesitas soltar todas las mentiras que dices para poder avanzar laboralmente. Una dosis de honestidad no está mal.

Color del día: Naranja

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Hay que trazarte nuevos compromisos, debes trabajar en la forma en la que te ves si estás esperando tener una relación sana con alguien.

Color del día: Gris

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

No está nada mal que busques otras alternativas laborales aun teniendo trabajo, no es deslealtad, es merecimiento.

Color del día: Rosado

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Qué bueno que te estés dando cuenta de que sacrificar todo por obtener éxito no siempre es la salida.

Color del día: Negro

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Los eclipses están dejando versiones mejores de ti, quizá ya sea hora de expandir tus planes para el futuro.

Color del día: Blanco

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No te aceleres para darle fin a tu relación de pareja, calma que primero hay que entender qué pasa con la otra persona y poner condiciones.

Color del día: Café

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.